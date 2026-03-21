نرخی نەوت بەهۆی بڕیارێکی حكوومەتی عێراقەوە چوار دۆلار بەرز بووەوە

ئاژانسی هەواڵی رۆیتەرز، لە سەر زاری چەند سەرچاوەیەک لە وەزارەتی نەوتی عێراق، راگەیاندووە؛ وڵاتەکە تەواوی هێزی باڵای خۆی لەسەر هەموو ئەو كێڵگە نەوتییانە بە كار دەهێنێت كە كۆمپانیا بیانییەكان كاری تێدا دەكەن.

بە گوێرەی هەواڵەكەی رۆیتەرز، ئەو بڕیارە دوای پەرەسەندنەكانی جەنگی رۆژهەڵاتی ناوەڕاست بووە، ئەمەش بووەتە هۆی ئەوەی نرخی نەوت چوار دۆلار بەزربێتەوە. هاوكات نرخی نەوتی خاوی برێنت، سەروو 110 دۆلارە.

لە لایەکی دیکەوە وەزارەتی نەوتی عێراق، لە راگەیەنراوێکدا ئاماژەی بەوە دا، بەرهەمێنانی نەوتی عێراق بەهۆی جەنگی ئەمریكا- ئیسرائیل لەدژی ئێران، لە چوار ملیۆن و 200 هەزار بەرمیل نەوتەوە دابەزیووە و بۆ ملیۆنێك و 200 هەزار بەرمیل، لەگەڵ ئەوەش عێراق ناتوانێت نەوتەكەی لە رێگەی گەرووی هورمز هەناردە بكات، چونكە گەرووەكە لە لایەن ئێرانەوە داخراوە.

بەكارهێنانی هێزی باڵا لە پڕۆسەی نەوت، دەستەواژییەكی یاساییە، بەكار دەهێندرێت كاتێكدا دۆخێكی نائاسایی روودەدات و لە كۆنتڕۆڵی كەس نییە، لەوانە جەنگ یان كارەساتی سروشتی، ئەمەش وەك پارێزبەندی بۆ حكوومەتەكان دەبێت، تا لە لایەن كۆمپانیاكانی نەوتە سكاڵای یاسایی لەسەر تۆمار نەكرێت. حكوومەت و كۆمپانیاكان دەتوانن هەندێك لە خاڵەكانی گرێبەستەكان جێبەجێ نەكەن.