لە هێرشەکەی سەر بارەگای هەواڵگری عێراق ئەفسەرێک کوژرا

پێش 59 خولەک

پێشنیوەڕۆی ئەمڕۆ شەممە، 21ـی ئازاری 2026، دەزگای هەواڵگری نیشتمانیی عێراق رایگەیاند؛ دەزگاکەیان لە شاری بەغدا کەوتووەتە بەر هێرشێکی تیرۆریستی.

بەگوێرەی بەیاننامەی فەرمی دەزگاکە، هێرشەکە لە کاتژمێر 10:00ـی ئەمڕۆ لەلایەن گرووپە لەیاسا دەرچووەکانەوە ئەنجامدراوە. لە ئەنجامی ئەم هێرشە ئەفسەرێکی دەزگاکە کوژرا.

لە بەیاننامەکەدا هاتووە؛ ئەم هێرشە هەوڵێکی بێهودەیە بۆ رێگریکردن لە دەزگاکە لە ئەنجامدانی ئەرکە نیشتمانی و پیشەییەکانی. هەروەها دەزگای هەواڵگری جەختی کردووەتەوە، ئەم جۆرە کارانە تەنیا بەهێزتریان دەکات لەسەر بەردەوامبوون لە کارەکانیان.

لە کۆتایی راگەیەندراوەکەدا، دەزگای هەواڵگری نیشتمانی بەڵێنی داوە، ئەنجامدەران و بەرپرسانی پشت ئەم هێرشە دەدات تا دەستگیردەکرێن و رادەستی دادگا دەکرێن بۆ وەرگرتنی سزای دادپەروەرانەی خۆیان.