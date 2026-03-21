چوارچێوەی هەماهەنگی سەرکۆنەی کوژرانی ئەفسەرێکی دەزگای هەواڵگری دەکات

پێش 22 خولەک

چوارچێوەی هەماهەنگی سەرکۆنەی هێرشەکەی سەر دەزگای هەواڵگری دەکات و ئاماژە بەوە دەکات بە ئامانجگرتنی شکۆی دەوڵەتە.

ئەمڕۆ شەممە، 21ـی ئاداری 2026، چوارچێوەی هەماهەنگی لە راگەیەنراوێکدا بە توندی هێرشکردنە سەر بارەگای دەزگای هەواڵگری نیشتمانی عێراقی لە بەغدا کرد و رایگەیاند، ئەمە "کارێکی تیرۆریستییە" و ئامانج لێی لێدانە لە شکۆی دەوڵەت و دامەزراوە ئەمنییەکانە.

لە راگەیەنراوەکە دا هاتووە، ئەو هێرشە بووەتە هۆی کوژرانی کارمەندێکی دەزگای هەواڵگری، ئەمەش تاوانێکە کە مەترسیی هێرشکردنە سەر ئەو دەزگا ئەمنییانە دەردەخات کە بەرپرسن لە پاراستنی ئاسایش و سەقامگیری عێراق.

چوارچێوەی هەماهەنگی هاوسۆزی و پشتیوانی تەواوی خۆی بۆ دەزگای هەواڵگری نیشتمانی و خێزانی کوژراوەکە دەربڕی و جەختی کردەوە، نابێت رێگە بە هیچ لایەنێک بدرێت یاری بە ئاسایشی وڵات بکات یان دامەزراوەکانی دەوڵەت بکاتە ئامانج، بەتایبەتی لەم بارودۆخە سەختەی کە ناوچەکە پێیدا تێدەپەڕێت.

هەر لە بەیاننامەکەدا، چوارچێوەی هەماهەنگی ئاماژەی بە هێرشەکانی سەر هێزە ئەمنییەکان کرد و رایگەیاند "پێداگری دەکەینەوە لەسەر هەڵوێستی نەگۆڕمان لە ڕەتکردنەوەی ئەو هێرشە بەردەوامانەی دەکرێنە سەر بارەگاکانی حەشدی شەعبی، کە بوونەتە هۆی کوژران و برینداربوونی ژمارەیەکی زۆر لە کارمەندانیان."

پێشنیوەڕۆی ئەمڕۆ شەممە، 21ـی ئازاری 2026، دەزگای هەواڵگری نیشتمانیی عێراق رایگەیاند؛ دەزگاکەیان لە شاری بەغدا کەوتووەتە بەر هێرشێکی تیرۆریستی.

بەگوێرەی بەیاننامەی فەرمی دەزگاکە، هێرشەکە لە کاتژمێر 10:00ـی ئەمڕۆ لەلایەن گرووپە لەیاسا دەرچووەکانەوە ئەنجامدراوە. لە ئەنجامی ئەم هێرشە ئەفسەرێکی دەزگاکە کوژرا.

لە بەیاننامەکەدا هاتووە؛ ئەم هێرشە هەوڵێکی بێهودەیە بۆ رێگریکردن لە دەزگاکە لە ئەنجامدانی ئەرکە نیشتمانی و پیشەییەکانی. هەروەها دەزگای هەواڵگری جەختی کردووەتەوە، ئەم جۆرە کارانە تەنیا بەهێزتریان دەکات لەسەر بەردەوامبوون لە کارەکانیان.