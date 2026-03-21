فەرهاد ئەترووشی: پێویستە رێکاری پێویست بۆ ئەنجامدەرانی هێرشی سەر دەزگای هەواڵگری بگیرێتەبەر

پێش کاتژمێرێک

فەرهاد ئەترووشی، جێگری سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق، لە ڕاگەیەندراوێکدا بە توندی ئیدانەی ئەو هێرشەی کرد کە ئەمڕۆ کرایە سەر بارەگای دەزگای هەواڵگری نیشتمانی لە بەغدای پایتەخت.

ئەمرۆ شەممە، 21ـی ئاداری 2026، فەرهاد ئەترووشی، جێگری سەرۆکی پەرلەمانی عێراق لە راگەیەندراوەکەدا ئاماژە بەوە دەکات، بە توندی سەرکۆنەی ئەو هێرشە دەکەین کە کرایە سەر بارەگای دەزگای هەواڵگری نیشتمانی لە بەغدا، هەروەها سەرکۆنەی هەر هێرشێک دەکەین کە بکرێتە سەر دامەزراوەکانی دەوڵەت و ئەم کارە بە بەزاندنێکی ئاشکرای شکۆ و سەروەریی دەوڵەت دادەنێین.

جێگری سەرۆکی پەرلەمانی عێراق جەختی لەوە کردەوە، داوا لە حکوومەت و لایەنە ئەمنی و سەربازییەکان دەکەین رێکاری پێویست بگرنە بەر بۆ راوەدوونانی ئەنجامدەرانی ئەم هێرشە و رادەستکردنیان بە دادگا تاوەکو بەپێی یاسا سزای دادپەروەرانەی خۆیان وەربگرن.

پێشنیوەڕۆی ئەمڕۆ شەممە، 21ـی ئازاری 2026، دەزگای هەواڵگری نیشتمانیی عێراق رایگەیاند؛ دەزگاکەیان لە شاری بەغدا کەوتووەتە بەر هێرشێکی تیرۆریستی.

بەگوێرەی بەیاننامەی فەرمی دەزگاکە، هێرشەکە لە کاتژمێر 10:00ـی ئەمڕۆ لەلایەن گرووپە لەیاسا دەرچووەکانەوە ئەنجامدراوە. لە ئەنجامی ئەم هێرشە ئەفسەرێکی دەزگاکە کوژرا.

لە بەیاننامەکەدا هاتووە؛ ئەم هێرشە هەوڵێکی بێهودەیە بۆ رێگریکردن لە دەزگاکە لە ئەنجامدانی ئەرکە نیشتمانی و پیشەییەکانی. هەروەها دەزگای هەواڵگری جەختی کردووەتەوە، ئەم جۆرە کارانە تەنیا بەهێزتریان دەکات لەسەر بەردەوامبوون لە کارەکانیان.