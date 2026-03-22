سکرتێری گشتیی ناتۆ: بۆ پاراستنی گەرووی هورمز بە بەشداریی 22 وڵات هاوکاری ئەمریکا دەکەین

سکرتێری گشتیی ناتۆ رایگەیاند هاوپەیمانییەکە بە بەشداریی 22 وڵات هاوکاریی ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا دەکات بۆ کردنەوەی گەرووی هورمز، هاوکات دانی بەوەدا نا کە دۆناڵد ترەمپ لە سستی هاوپەیمانە ئەوروپییەکانی بەرانبەر جەنگی ئێران تووڕەیە.

یەکشەممە 22ـی ئاداری 2026، مارک رووتە، سکرتێری گشتیی هاوپەیمانیی ناتۆ ئاشکرای کرد، 22 وڵاتی ئەندام لەم هەوڵە نێودەوڵەتییەدا بەشدار دەبن بۆ دۆزینەوەی رێگەچارەیەک و کردنەوەی گەرووی ستراتیژیی هورمز بەڕووی کەشتیوانیی جیهانیدا.

رووتە ئاماژەی بەوە کرد، ئەم بڕیارە لە کاتێکدایە کە دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ئەمریکا، نیگەرانی و تووڕەیی خۆی دەربڕیوە و پێی وایە هاوپەیمانە ئەوروپییەکان لە ئاستی پێویستدا خێرا نەبوون بۆ پشتیوانیکردنی واشنتن لە جەنگی دژ بە ئێران.

سکرتێری گشتیی ناتۆ جەختی کردەوە، تواناکانی ئێران هەڕەشەیەکی ڕاستەوخۆن بۆ سەر بوونی ئیسرائیل، ئاسایشی ناوچەکە، ئەوروپا و تەواوی جیهان، بۆیە هەوڵەکانی ئەمریکا بۆ لەناوبردنی ژێرخانی ناوەکی و مووشەکیی تاران بە پێویست و گرنگ وەسف دەکات.

رووتە پشتیوانیی تەواوی هاوپەیمانییەکەی بۆ کەمپینە سەربازییەکەی دۆناڵد ترەمپ دەربڕی و رایگەیاند، ناتۆ لە تەک ئەمریکا دەبێت بۆ کۆتاییهێنان بەو مەترسییانەی کە لەلایەن تارانەوە رووبەڕووی کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی بوونەتەوە، بەتایبەتی لە پرسی ئازادیی کەشتیوانی و رێگری لە پەرەپێدانی چەکی کۆمەڵکوژ.