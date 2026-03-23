حەشدی شەعبی: فڕۆکەکانی ئەمریکا و ئیسرائیل هێرشیان کردە سەر پێگەکانمان
دەستەی حەشدی شەعبی رایگەیاند، پێگەکانی لیوای 15 لە سنووری فەرماندەیی ئۆپەراسیۆنەکانی باکوور و رۆژهەڵاتی دیجلە کراونەتە ئامانجی هێرشێکی ئاسمانی و تەنیا زیانی ماددییان بەرکەوتووە.
ئەمڕۆ دووشەممە 23ی ئاداری 2026، دەستەی حەشدی شەعبی لە راگەیەندراوێکدا ئاشکرای کرد، لە کاتژمێر 11:30ـی پێشنیوەڕۆ، هێزەکانی لیوای 15 لە سنووری فەرماندەیی ئۆپەراسیۆنەکانی باکوور و رۆژهەڵاتی دیجلە، رووبەڕووی هێرشێکی ئاسمانی بوونەتەوە.
لە راگەیەندراوەکەدا هاتووە، هێرشەکە لەلایەن فڕۆکە جەنگییەکانی "ئەمریکا و ئیسرائیل"ـەوە بووە و پێگەکانی پشتەوەی ئەو لیوایەی حەشدی شەعبی کردووەتە ئامانج. ئاماژە بەوەش دراوە کە هێرشەکە هیچ قوربانییەکی مرۆیی لێنەکەوتووەتەوە و زیانەکان تەنیا ماددی بوون.
دەستەی حەشدی شەعبی جەختی لەوەش کردووەتەوە، سەرەڕای بەردەوامیی ئەو جۆرە هێرشانە بۆ سەر هێزەکانیان، ئەوان بەردەوام دەبن لە جێبەجێکردنی ئەرکەکانیان بۆ پاراستنی ئاسایش و سەقامگیریی ناوچەکە و پاراستنی سەروەریی خاکی وڵات.