رۆیتەرز: شوێنی مانەوەی فالح فەیاز لە مووسڵ کرایە ئامانج

ئاژانسی رۆیتەرز بڵاوی کردووەتەوە، پێشنیوەڕۆی ئەمڕۆ سێشەممە، 24ـی ئاداری 2026، شوێنی مانەوەی فالح فەیاز، سەرۆکی دەستەی حەشدی شەعبی لەلایەن فڕۆکە جەنگییەکانەوە لە شاری مووسڵ کرایە ئامانج.

سەرچاوەیەکی ئەمنیی عێراق بە ئاژانسەکەی راگەیاند، لە کاتی هێرشەکەدا فالح فەیاز لە شوێنەکە نەبووە و بەر لە رووداوەکە جێی هێشتووە.

هاوکات بەگوێرەی میدیاکانی عێراق، بەیانیی ئەمڕۆ سێشەممە هێرش کراوەتە سەر بنکە و بارەگاکانی لیوای 50ـی حەشدی شەعبی لە سنووری پارێزگای نەینەوا.

هەر ئەمڕۆ، حەشدی شەعبی کوژرانی فەرماندەی ئۆپەراسیۆنەکانی ئەنبار و 14چەکداری دیکەی لە ئەنجامی هێرشێکی ئەمریکا بۆ سەر بارەگای ئۆپەراسیۆنەکان لەو پارێزگایە، راگەیاند.

لە دوای هەڵگیرسانی جەنگی ئەمریکا و ئیسرائیل لە دژی ئێران، بەردەوام بارەگا و سەرکردە دیارەکانی ناو حەشدی شەعبی رووبەڕووی هێرشی ئاسمانی و مووشەکی بوونەتەوە. لیوای 50ـی حەشدی شەعبیش لە چوارچێوەی ئەو هێزەیە و بنکەی سەرەکییان بە زۆری لە دەشتی نەینەوا جێگیر کراوە.

پێشتر لە سەرەتای ساڵی 2021ـەوە، وەزارەتی گەنجینەی ئەمریکا فالح فەیاز، سەرۆکی دەستەی حەشدی شەعبیی بە تۆمەتی پێشێلکاری لە کاتی خۆپێشاندانەکان و بوونی پەیوەندی بە میلیشیاکانەوە خستە لیستی سزاکانەوە.