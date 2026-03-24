حکوومەتی عێراق: سەرکۆنەی هێرشی سەر هێزەکانی پێشمەرگە دەکەین

لە کۆبوونەوەی ئەمڕۆی ئەنجوومەنی وەزیراندا، حکوومەتی عێراق وێڕای جەختکردنەوە لە پاراستنی سەروەریی وڵات، بە توندی هێرشی سەر هێزەکانی پێشمەرگەی سەرکۆنە و شەرمەزار کرد و ئامادەیی هێزە ئەمنییەکانی بۆ رووبەڕووبوونەوەی هەر گرژییەک راگەیاند.

ئەمڕۆ سێشەممە، 24ـی ئاداری 2026، محەممەد شیاع سوودانی، سەرۆکوەزیرانی عێراق، سەرۆکایەتی دوازدەهەمین کۆبوونەوەی ئاسایی ئەنجوومەنی وەزیرانی کرد. لە کۆبوونەوەکەدا دوایین پەرەسەندنە سیاسی و ئەمنییەکان تاوتوێ کران و کۆمەڵێک بڕیاری ستراتیژی لە بوارە جیاوازەکاندا پەسەند کران.

لە سەرەتای کۆبوونەوەکەدا، سوودانی کورتەیەکی گشتگیری دەربارەی بارودۆخی ئەمنی و پەرەسەندنە سەربازییەکانی ناوچەکە خستە روو.

ئەنجوومەنی وەزیران بە توندی ئەو هێرشey شەرمەزار کرد کە کرایە سەر هێزەکانی پێشمەرگە لە هەرێمی کوردستان. حکوومەت جەختی لە پاراستنی سەروەریی عێراق و پاراستنی نێردە دیپلۆماسی و باڵیۆزخانەکان کردەوە و دووپاتی کردەوە کە پەرەپێدانی توانای هێزە ئەمنییەکان لە کارە لەپێشینەکانە.

دارایی و مووچە

تەیف سامی، وەزیری دارایی عێراق، لە کۆبوونەوەکەدا راپۆرتێکی لەسەر دۆخی دارایی وڵات پێشکەش کرد و دڵنیایی دا کە رێکارە داراییەکان و یەدەگی دراو لە ئاستێکی زۆر باشدان.

وەزیری دارایی جەختی کردەوە، کە بودجەی پێویست بۆ سەرجەم یەکەکانی خەرجی و بە تایبەتی مووچەی فەرمانبەران دابین کراوە و هیچ گرفتێکی دارایی لە ئارادا نییە.

هێرشی سەر هێزەکانی پێشمەرگە

بەرەبەیانی ئەمڕۆ سێشەممە، 24ـی ئاداری 2026، لە دوو هێرشی جیاوازدا، بە شەش مووشەکی بالیستیی ئێرانی، هێرش کرایە سەر بارەگایەکی فیرقەی حەوتی پیادەی دەڤەری یەک و هێزێکی فیرقەی پێنجی پیادەی هێزی پێشمەرگە لە سنووری سۆران. لە ئەنجامی هێرشەکاندا، شەش پێشمەرگە شەهید و 30ـی دیکەش بریندار بوون.