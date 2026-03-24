بزووتنەوەی ئیسلامی: گەلی کورد لە هەموو گەلانی ناوچەکە زیاتر لە ئازاری جەنگ تێدەگات

لەسەر هێرشەکەی بەرەبەیانی ئەمڕۆ لەلایەن کۆماری ئیسلامیی ئێرانەوە بۆ سەر هێزەکانی پێشمەرگە، بزووتنەوەی ئیسلامیی رایگەیاند: گەلی کورد لە هەموو گەلانی ناوچەکە زیاتر لە ئازاری جەنگ تێدەگات، چونکە لە نێو چەقی تراژیدیا مەترسیدارەکاندا ژیاوەو جۆرەها شێوازی قڕکردنمان بەرانبەر کراوە.

ئەمڕۆ سێشەممە، 24ـی ئاداری 2026، بزووتنەوەی ئیسلامی کوردستان لەسەر هێرشەکەی بەرەبەیانی ئەمرۆ بۆ سەر هێزەکانی پێشمەرگە راگەیەنراوێکی بڵاوکردەوە و تێیدا هاتووە، نیگەرانی قووڵی خۆمان سەبارەت بەهەڵگیرسانی جەنگێکی ماڵوێرانکەر لە ناوچەکەو ئاڵۆزیە سەربازیەکانی رۆژهەڵاتی ناوەڕاست راگەیاند.

بزووتنەوەی ئیسلامی ئاماژەی بەوە دا، بەداخەوە بەهۆی ئەم جەنگەوە ناوچەکە کەوتۆتە بەردەم هەڕەشەی جددی و ئاقارێکی نادیار، هەرێمی کوردستانیش بەشێک نیە لەو جەنگ و ناکۆکیانەوە و لەبەرژەوەندی داهاتووی گەلەکەشماندانیە بەشێک بێت تێیدا.

باسی لەوەش کرد پێمان وایە تەنیا ئاشتی ودیالۆگ دەمانگەیەنێتە ئەنجام، بەڵام بەداخەوە ئەوە بۆچەندەمین جارە هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستان بەبێ هیچ پاساوێک بەئامانج دەگیرێن کە ژمارەیەک قوربانی لێکەوتەوە.

بزووتنەوی ئیسلامی کوردستان پێی وایە ئەوە پێشهاتێکی ترسناکە و ئەمن و ئاسایش وئارامی ناوچەکە تێکدەدات، بەتوندی سەرکۆنەی ئەو هێرشانە دەکەین بۆ سەر بنکەو بارەگاکانی هێزەکانی پێشمەرگە، داواکارین لەخودا قوربانیەکان بخاتە ژێر میهرو بەزەیی خۆیی و شیفاش بنێرێ بۆ بریندارەکان و هاوخەمی کەس وکاریانین.