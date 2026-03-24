سەرۆکایەتیی پەرلەمانی عێراق، سەرکۆنەی هێرشی سەر هێزەکانی پێشمەرگە دەکات

سەرۆکایەتیی پەرلەمانی عێراق، سەرکۆنەی ئەو هێرشانە دەکات کە کرانە سەر بارەگاکانی هێزە ئەمنییەکان و پێشمەرگە، هاوکات هۆشداریy دەدات لە پەلکێشکردنی وڵات بۆ ناو ململانێ نێودەوڵەتییەکان.

سێشەممە، 24ـی ئاداری 2026، سەرۆکایەتیی پەرلەمانی عێراق، لە راگەیەنراوێکی فەرمیدا بە توندی سەرکۆنەی ئەو دەستدرێژی و هێرشانە دەکات کە کرانە سەر بارەگاکانی هێزە ئەمنییەکان لە چەند پارێزگایەک و هێزەکانی پێشمەرگە لە هەرێمی کوردستان، کە بەهۆیانەوە ژمارەیەک کارمەند و سەرباز شەهید و بریندار بوون.

لە راگەیەندراوەکەدا هاتووە: "کردنە ئامانجی هێزە ئەمنییەکان بە هەموو پێکهاتەکانیانەوە کارێکی رەتکراوەیە و پێویستی بە هەڵوێستێکی نیشتمانیی یەکگرتوو هەیە، بۆ ئەوەی پارێزگاری لە شکۆی دامەزراوە ئەمنییەکان و یەکڕیزیی نێوخۆیی بکرێت لە بەردەم ئاڵنگارییەکاندا".

هەروەها سەرۆکایەتیی پەرلەمان جەختی لەوە کردەوە، کە پێویستە عێراق لە لێکەوتەکانی ململانێ هەرێمییەکان دوور بخرێتەوە و نەخرێتە ناو هیچ رووبەڕووبوونەوەیەک کە خزمەت بە بەرژەوەندییەکانی ناکات، بەڵکو دەبێت کار بۆ پاراستنی ئاسایش و سەقامگیری بکرێت و وڵات لە هەر جۆرە گرژییەک بپارێزرێت.

ئەمەش لە کاتێکدایە، بەرەبەیانی ئەمڕۆ سێشەممە، 24ـی ئاداری 2026، لە دوو هێرشی جیاوازدا، بە شەش مووشەکی بالیستیی ئێرانی، هێرش کرایە سەر بارەگایەکی فیرقەی حەوتی پیادەی دەڤەری یەک و هێزێکی فیرقەی پێنجی پیادەی هێزی پێشمەرگە لە سنووری سۆران. لە ئەنجامی هێرشەکاندا، شەش پێشمەرگە شەهید و 30ـی دیکەش بریندار بوون.