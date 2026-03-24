ئەردۆغان: تورکیا نابێتە بەشێک لەم جەنگە

ئەردۆغان رایگەیاند: دەیانەوێت دیواری فیتنە لە نێوان تورک و کورد و عەرەب و فارس دروست بکەن و هەڵوێستەکانی ئیسرائیل رێگەچارە دیپلۆماسییەت لەناو دەبات.

ئەمڕۆ سێشەممە، 24ـی ئاداری 2026، رەجەب تەیب ئەردۆغان، سەرۆککۆماری تورکیا رایگەیاند: ئەوەی روودەدات جەنگی ئیسرائیل و ناتانیاهۆیە، بەڵام هەموو جیهان باجەکەی دەدات و نابێت رێگە بە هەڵوێستی خۆبەزلزان و توندڕەوانەی ئیسرائیل بدەین و دەشیانەوێت دیواری فیتنە لە نێوان تورک و کورد و عەرەب و فارس دروست بکەن.

گوتیشی: هەر وڵاتێک دەبێت هەڵوێستێکی بوێرانە نیشان بدات بۆ ئەوەی وێرانکاریی زیاتر روونەدات و خوێن نەڕژێت، ئەم شەڕە بێمانا و نایاساییە دەبێت رابگیرێت و دەست بە گفتوگۆ و دانوستان بکرێت.

ئیسرائیل بنەمای دیپلۆماسی لەناو دەبات و تورکیا بە هەموو توانا و هێزی خۆیەوە، بۆ ئاشتی، دادپەروەری و سەقامگیریی ناوچەکە کار دەکات.