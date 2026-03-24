كونسوڵخانەی گشتی توركیا لە هەولێر هاوخەمی خۆی بۆ هەرێمی کوردستان دەربڕی

كونسوڵخانەی گشتی توركیا لە هەولێر نیگەرانی خۆی لە هێرشی مووشەكی ئێران بۆ سەرهێزەكانی پێشمەرگە دەردەبڕێت.

ئەمڕۆ سێشەممە، 24ـی ئاداری 2026، كونسوڵخانەی گشتیی توركیا لە هەولێر راگەیەنراوێكی لە لەسەر هێرشی مووشەكی ئێران بۆ سەر هێزەكانی پێشمەرگە بڵاو كردووەتەوە و رایگەیاندووە: دڵگرانین بە هێرشكردنە سەر هێزەكانی پێشمەرگەی كوردستان، هەروەها هاوخەمی خۆیان بۆ كەسوكاری قوربانیان و حكوومەتی هەرێمی كوردستان و گەلی عێراق دەكەن.

بەرەبەیانی ئەمڕۆ بەشەش مووشەكی بالیستی ئێران، بارەگایەكی هێزەكانی پێشمەرگە لە سۆران كرایە ئامانج، بووە هۆی شەهیدبوونی شەش پێشمەرگە و برینداربوونی 30 پێشمەرگەی دیكە.