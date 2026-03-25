وەزیری ناوخۆی عێراق پەیامێکی بۆ گیانلەدەستدانی پۆلیسە کوردەکەی داقوق بڵاوکردەوە

پێش 30 خولەک

عەبدولئەمیر شەمەری، وەزیری ناوخۆی عێراق پەیامێکی سەرەخۆشی بۆ گیانلەدەستدانی پۆلیسێکی کەرکوک بڵاوکردەوە و رایگەیاند، قوربانیدانی گەنجانی هێزەکانی ناوخۆ گرەنتی سەرەکییە بۆ بەردەوامیی ئاسایش و سەقامگیری وڵات.

چوارشەممە 25ی ئاداری 2026، وەزیری ناوخۆی عێراق لە راگەیەندراوێکدا، پرسە و سەرەخۆشی خۆی بۆ گیانلەدەستدانی کارمەندێکی بەڕێوەبەرایەتی پۆلیسی فریاکەوتن و خولگەکانی کەرکووک بەناوی (مەهدی سەباح ئەحمەد) کە کوردێکی کاکەییە راگەیاند، و گوتی بەیانی ئەمڕۆ لە کاتی ئەنجامدانی ئەرکێکی پیرۆزدا گیانی سپارد.

لە پەیامەکەیدا عەبدولئەمیر شەمەری ئاماژەی بەوە کردووە، ئەو قوربانییە گەورانەی قارەمانانی وەزارەتی ناوخۆ پێشکەشی دەکەن، بەتایبەتیش خوێنی گەنجانی پۆلیسی گرێبەست، گرەنتییەکی دڵنیایە بۆ پاراستنی سەقامگیری و ئاسایشی شارەکانمان.

وەزیری ناوخۆ هیوای خواستووە خودای گەورە خوالێخۆشبوو بە بەهەشتی بەرین شاد بکات و سەبووری و ئارامی بە کەسوکار و بنەماڵەکەی ببەخشێت.