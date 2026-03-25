گوتەبێژی هاوپەیمانی نەسڕ بۆ کوردستان24: هێرشکردنە سەر پێشمەرگە هەوڵێکە بۆ راکێشانی عێراق بۆ نێو جەنگ

سەلام زوبێدی، گوتەبێژی هاوپەیمانی نەسڕ رایدەگەیەنێت، ئەو لایەنانەی هێرش دەکەنە سەر بارەگاکانی پێشمەرگە دەیانەوێت عێراق پەلکێشی نێو جەنگ بکەن، ئاماژە بەوەش دەدات کە لەم کاتەدا هەوڵدان بۆ چەککردنی گرووپە چەکدارەکان مەترسی دروستبوونی شەڕی ناوخۆی لێدەکەوێتەوە.

سەلام زوبێدی، گوتەبێژی هاوپەیمانی نەسڕ لە لێدوانێکی تایبەتدا بۆ کوردستان24 رایگەیاند، ئەوان بە توندی سەرکۆنەی هێرشکردنە سەر پێشمەرگە و هەموو دامەزراوە ئەمنییەکانی دیکەی عێراق دەکەن. گوتیشی: "ئەوانەی بارەگای پێشمەرگە و ناوچەکانی دیکەی عێراق بۆردومان دەکەن، هەوڵدەدەن عێراق راکێشنە نێو جەنگ و کارتەکان تێکەڵ بکەن."

سەبارەت بە پەیوەندییەکانی بەغدا و واشنتن، زوبێدی ئاماژەی بەوە کرد، ئەمریکا پابەند نییە بە رێککەوتنی ئەمنی لەگەڵ عێراق، لە بەرامبەریشدا عێراق ناتوانێت بە شێوازی سەربازی وەڵامیان بداتەوە و تەنها رێگەی دیپلۆماسی لەبەردەمدایە.

لە بەشێکی دیکەی قسەکانیدا، گوتەبێژی هاوپەیمانی نەسڕ هۆشداری دا لەوەی هەوڵدان بۆ کۆکردنەوەی چەک لەدەستی دەوڵەت و چەککردنی گرووپەکان لەم کاتەدا، عێراق دەخاتە ئاژاوەی شەڕی ناوخۆوە. ئاماژەی بەوەش کرد کە بەشێک لە گرووپە چەکدارەکان دانوستانیان لەگەڵ کراوە و رەزامەندییان نیشانداوە تێکەڵی پرۆسەی سیاسی ببن و تەنانەت لە ئێستادا پەرلەمانتاریشیان هەیە.

زوبێدی باسی لەوەش کرد، ئەنجومەنی وەزاریی ئەمنیی عێراق نەک تەنها حەشدی شەعبی، بەڵکو هەموو دامەزراوە ئەمنییەکانی عێراقی بە پێشمەرگەشەوە دەستکراوە کردووە بۆ ئەوەی وەڵامی هەر هێرشێک بدەنەوە. گوتیشی: "ئەوەی روودەدات هاوکێشەیەکی قورسە و هەندێک کەس دەیانەوێت دەستکەوتی سیاسی لەم جەنگە بەدەستبهێنن."