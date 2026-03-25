حزبی شیوعیی کوردستان پشتگیریی لە پڕۆژەی کۆدەنگیی نیشتمانی دەکات

مەکتەبی سیاسیی حزبی شیوعیی کوردستان لە راگەیەندراوێکدا پشتیوانیی خۆی بۆ "پڕۆژەی کۆدەنگیی نیشتمانی بۆ هەژاندنی ناوەندەکانی بڕیار لە جیهاندا" راگەیاند و جەختی لەوە کردەوە کە یەکڕیزیی کوردستانی، بنەمای سەرەکیی پاراستنی ماف و ئازادییەکانە.

دەقی راگەیەندراوەکە:

لە سۆنگەی باوەڕبوونمان بە چارەنووس و تێکۆشانی هاوبەش، پشتگیری لە بانگەوازی (پڕۆژەی کۆدەنگیی نیشتمانی بۆ هەژاندنی ناوەندەکانی بڕیار لە جیهاندا) دەکەین.

حزبی شیوعیی کوردستان بەردەوام جەختی لە یەکڕیزی و گوتاری یەکگرتووی کوردستانی کردووەتەوە و پێی وایە یەکڕیزی، بنەمای سەرەکیی سەرکەوتن، پاراستنی ماف و ئازادییەکانمان و تەواوکردنی قۆناغی رزگاریی نیشتمانییە؛ ئەمەش کۆمەڵێک ئەرکی هەمەلایەنەی هاوبەش دەخاتە ئەستۆی هەمووان.

حزبی شیوعیی کوردستان هەمیشە دووپاتی کردووەتەوە کە هەر دووبەرەکی و ناکۆکییەک، یان بڵاوکردنەوەی گوتاری رق و کینە، زیان بە یەکگرتوویی دەگەیەنێت، بۆیە پێویستە بەلاوە بنرێن و رێز لە جیاوازییەکان بگیرێت؛ چونکە یەکڕیزی بە مانای رەتکردنەوەی جیاوازییەکان نایەت، بەڵکوو هێز دەداتە بەرنامەی کاری هاوبەشمان لەپێناو ئامانجی گەورەی گەلی کوردستاندا.

جگە لەوەی پاڵپشتیی تەواو لە بانگەشەی یەکڕیزیی کوردستان دەکەین بەو میکانیزمەی کۆدەنگیی لەسەر بێت، لە هەمان کاتدا داواکارین هەر هاووڵاتییەکی کوردستانی و هەر مرۆڤێک کە باوەڕی بە ئازادیی گەلان هەیە لە هەر شوێنێک بێت، پاڵپشتیی خۆی بۆ پڕۆژەی یەکڕیزیی کوردستان رابگەیەنێت، کە لەلایەن زیاتر لە 200 کەسایەتیی سیاسی و رۆشنبیری کوردستانییەوە خراوەتە روو.

لە کۆتاییدا، وێڕای پشتگیریکردن لە پەیامی سیاسەتمەدار و رۆشنبیرانی چوار پارچەی کوردستان، بە پێویستی دەزانین لەپێناو کوردستانێکی ئازاد، گەلێکی بەختیار و چەسپاندنی ئاشتی و ئاسایشی گەلاندا، گەلی کوردستان بتوانێت رۆڵی کارای خۆی لەم گۆڕانکارییانەدا ببینێت.

مەکتەبی سیاسیی

حزبی شیوعیی کوردستان

25ی ئاداری 2026