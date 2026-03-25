مەسرور بارزانی: لەسەر رێبازی شەهیدانمان بەردەوام دەبین

پێش کاتژمێرێک

سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان، دوای بەشدارییکردنی لە مەراسیمی پرسەی ئەو شەش پێشمەرگەیەی کە لە هێرشەکەی ئەم دواییەدا شەهید بوون، لە کۆنگرەیەکی رۆژنامەوانیدا سەرەخۆشی لە بنەماڵەی شەهیدان و خەڵکی کوردستان کرد و جەختی لە بەردەوامیی رێبازی پێشمەرگە کردەوە.

ئەمڕۆ چوارشەممە 25ـی ئازاری 2026، مەسرور بارزانی سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، ئامادەی مەراسیمی پرسەی ئەو شەش پێشمەرگانە بوو کە لە هێرشەکەی ئەم دواییەدا شەهید کران. سەرۆکوەزیران سەرەخۆشیی قووڵی خۆی ئاراستەی سەرۆک بارزانی، کەسوکاری سەربەرزی شەهیدان و تەواوی گەلی کوردستان کرد. هیوای زوو چاکبوونەوەشی بۆ ئەو پێشمەرگانە خواست کە لەو هێرشەدا بریندار بوون و رایگەیاند کە حکوومەت لە خەمی تەندروستییاندا دەبێت.

مەسرور بارزانی گوتی: "مخابن ئەمانە شەهیدی غەدر و خیانەتن؛ بەبێ هیچ سەبەب و هۆکارێک ئەم هێرشە کرایە سەر هێزی پێشمەرگە." دووپاتی کردەوە کە خوێنی رژاوی ئەم رۆڵە قارەمانانەیە کە وای کردووە کوردستانیان بتوانن بە سەربەرزی و شکۆوە لەسەر خاکی خۆیان بژین، چونکە بەهای خاکی کوردستان بە خوێنی شەهیدان پارێزراوە و هەرگیزیش رێگە نادەن ئەو قوربانییانە بە فیڕۆ بڕۆن.

سەرۆکوەزیران ئاماژەی بەوەش کرد، کە ئەو هیوا و ئومێدەی شەهیدان لە پێناویدا گیانی خۆیان بەخت کرد، رۆژێک دێت و ئەم میللەتە بە کەیفخۆشی و ئازادی دەیبینێت. گوتیشی: "ئێمە بەردەوام دەبین لەسەر رێبازی شەهیدانمان و هەموو هەوڵێکمان بۆ ئەوەیە کوردستان بە پارێزراوی بمێنێتەوە. هەرچەندە ئێمە حەزمان بە هیچ شەڕ و ئاژاوەیەک نییە، بەڵام هەرچییەک پێویست بێت بۆ پاراستنی کەرامەت، ماف و خاکی وڵاتەکەمان، دەکەین."

مەسرور بارزانی ئاماژەشی دا، وڵاتان بە وردی و نیگەرانییەوە چاودێری دۆخی هەرێمی کوردستان دەکەن و پشتیوانیی خۆیان بۆ گەلی کورد دەربڕیوە. لە کۆتاییدا جەختی کردەوە کە حکوومەت و پێشمەرگە لەسەر رێگای راست، کە رێگای شەهیدان و سەرۆک بارزانییە، بەردەوام دەبن و بە هیچ فشارێک لە ئەرکی پیرۆزی پاراستنی نیشتمان پاشەکشە ناکەن.

دەقی قسەکانی مەسرور بارزانی

ئەز سەرەخۆشیێ ل جەنابێ سەرۆکی و کەسوکارێد شەهیدان و ل خۆ و ل هەمی خەلکێ کوردستانێ دکەم ب موناسەبەتا شەهیدبوونا وان شەش شەهیدێن قەهرەمان. و داخوازا چاکبوونەڤەژ بۆ وان برینداران دکەم، هیڤیدار ئینشائەڵڵا خودێ رەحمە خۆ پێ بدەت و زوو چێڤە ببەن.

مخابن ئەڤە شەهیدێن غەدر و خیانەتێنە کۆ بێ سەبەب، بێ هۆکار ئەڤ هێرشە هاتیە سەر هێزەکا پێشمەرگەی، کۆمەڵەکا پێشمەرگەیێن مە شەهید بوون. و بێگۆمان خوینا ڤان شەهیدانە کۆ هەمی گاڤا بوویە سەبەب ئەم ب سەربلندی و ب سەربەرزی ل وڵاتێ خۆ دا بژین. و کوردستانی مە ژبەر وێ ب قیمەتە، چۆنکی هەمی گاڤا خوینا شەهیدێن مە تێدا هاتیە رێتن. چو جاران خوینا شەهیدێن مە ب خوسار نەچوویە، ئەڤە جار ژی ب خوسار ناچیت.

و هیڤیا مە ئەوە، ئەو هیڤی و ئۆمێدێت کۆ شەهیدێن مە دگەل خۆ بری، ئینشائەڵڵا ئەو میللەتە رۆژەکێ ب کەیفخۆشی و ب ئازادیا خۆ ببینیت، و سەربلندیا ڤی میللەتی و ڤی وڵاتی ببینیت.

جارەکا دی سەرەخۆشیێ ل هەمی خەلکێ کوردستانێ دکەم و بێژینە وان ژی، ئەم دێ ل سەر رێکا شەهیدێن خۆ یێ بەردەوام بین. و هەمی هیڤی و ئۆمێدا مە ئەوە کوردستانی یا پاراستی بیت. مە نەڤێت تێکەلی چ شەڕان ببین، و مە دڤێت کوردستان یا پاراستی بیت و هەر تشتەکێ لازم ژی بیت بۆ هندێ، بەرگیریێ ل کەرامەت و ماف و ئاخا وڵاتێ خۆ بکەین، دێ بەردەوام بین. و ئنشائەڵڵا خودێ ڤێ دەرفەتێ بدەتە مە، ئەم ژی پێکڤە بین ل سەر ڤێ رێکا بەردەوام بین.

وڵاتێن دنیایێ ژی هەمی نیگەرانن ل سەر ئەڤی وەزعی کۆ هاتیە پێش، و پشتیڤانیا خۆ بۆ خەلکێ کوردستانێ دەربڕی. و ئەم ژی دێ بەردەوام بین بۆ هندێ ل سەر رێکا ڕاست، ل سەر رێکا شەهیدێن خۆ، ل سەر رێکا سەرۆک بارزانی بەردەوام بین.

جارەکا دی سەرەخۆشیێ ل هنگۆ هەمیان دکەم، هوین هەر بمینن ب خێر و خۆشی ئۆن شائەڵڵا. گەلەک سپاس."

هێرشەکەی سەر هێزەکانی پێشمەرگە

بەرەبەیانیی سێشەممە، 24ـی ئاداری 2026، لە دوو هێرشی جیاوازدا، بە شەش مووشەکی بالیستیی ئێرانی، هێرش کرایە سەر بارەگایەکی فیرقەی حەوتی پیادەی دەڤەری یەک و هێزێکی فیرقەی پێنجی پیادەی هێزی پێشمەرگە لە سنووری سۆران. لە ئەنجامی هێرشەکاندا، شەش پێشمەرگە شەهید و 30ـی دیکەش بریندار بوون.