هێمن هەورامی: رێگەمان نەداوە لە هەرێمی کوردستانەوە هێرش بکرێتە سەر ئێران

ئەندامی مەکتەبی سیاسی و بەرپرسی رێکخستنی پارتی دیموکراتی کوردستان، هێرشەکانی کۆماری ئیسلامیی ئێرانی بۆ سەر هەرێمی کوردستان بە غەدر و خیانەت وەسف کرد و جەختی کردەوە کە هەرێم لایەن نییە لەم شەڕەدا و هیچ پاساوێک بۆ ئەم پەلامارانە نییە.

ئەمڕۆ چوارشەممە 25ـی ئازاری 2026، لە میانی بەشدارییکردنی لە مەراسیمی پرسەی شەهیدانی پێشمەرگە، هێمن هەورامی، ئەندامی مەکتەبی سیاسی پارتی، بە کوردستان24ی رایگەیاند: "ئەو پەلەمارەی کە لە لایەن هێزەکانی کۆماری ئیسلامیی ئێرانەوە کراوەتە سەر هەرێمی کوردستان، غەدر و خیانەتێکی یەکجار گەورەیە بەرانبەر بە گەلی کوردستان و خێزانی شەهیدان و پێشمەرگە قارەمانەکان."

ئاماژەی بەوە کرد، هەرێمی کوردستان هەر لە سەرەتای هەڵگیرسانی ئەم شەڕەوە بێلایەنیی خۆی راگەیاندووە و بە هیچ شێوەیەک بەشێک نییە لەو ململانێیە، هەروەها گوتیشی: "ئێمە هیچ رێگەیەمان نەداوە و هیچ هۆکارێکمان نەخولقاندووە بۆ ئەوەی هێرش بکرێتە سەر هەرێمی کوردستان، بۆیە ئەم پەلامارە بە تەواوی بە دەرە لە بنەماکانی دراوسێیەتی باش."

هێمن هەورامی جەختی کردەوە کە ئەوان چاوەڕێی وەڵام و روونکردنەوەن لە لایەن کۆماری ئیسلامیی ئێرانەوە تاوەکوو بزانرێت هۆکاری ئەم هەڵە و هێرشە ناڕەوایانە چییە. هەروەها رایگەیاند: "خوێنی شەهیدانی ئێمە بە درێژایی مێژوو بە ناحەق رژاوە و هەرگیزیش بێ ئەنجام نەبووە؛ خوێنی ئەم شەهیدانەش دەبێتە هۆی سەربەرزی و شکۆمەندیی زیاتری گەلی کوردستان."

لە کۆتاییدا، هێمن هەورامی سەرەخۆشیی خۆی ئاراستەی سەرۆک بارزانی و خانەوادەی شەهیدان کرد و دووپاتی کردەوە کە بەردەوام دەبن لەسەر رێبازی شەهیدان بۆ پاراستنی خاک و کەرامەتی کوردستان.