وەزارەتی کارەبا: بەهۆی گرفتێکی تەکنیکی، هەناردەی غاز بۆ وێستگەکانی کارەبا کەم بووەوە

کوردستان وەزارەتی کارەبای حکومەتی هەرێمی کوردستان

وەزارەتی کارەبا رایگەیاند، بەهۆی گرفتێکی تەکنیکی، هەناردەی غاز بۆ وێستگەکانی بەرهەمهێنانی کارەبا کەم بووەوە و هەروەها ئاگاداری هاوبەشانی کارەبا دەکەینەوە ئەم حاڵەتە کاتییە.

ئەمڕۆ پێنجشەممە، 26ـی ئاداری 2026، وەزارەتی کارەبا رایگەیاند: بەهۆی گرفتێکی تەکنیکی، هەناردەی غاز بۆ وێستگەکانی بەرهەمهێنانی کارەبا کەم بووەوە.

وەزارەتی کارەبا ئاماژەی بەوە دا، ئاگاداری هاوبەشانی کارەبا دەکەینەوە ئەم حاڵەتە کاتییە و هەموو لایەنە پەیوەندارەکان لەسەر هێڵن.

وەزارەتەکە ئاماژەی بەوە دا، بۆ چارەسەرکردنی گرفتەکە و دووبارە دەستپێکردنەوەی گواستنەوەی غاز بۆ وێستگەکانی بەرهەمهێنانی کارەبا.

 
 
 
کوردستان24 دیجیتاڵ میدیا ,