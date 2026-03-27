ئێران هەڕەشەی هێرشکردنە سەر ژێرخانی وزەی ئیمارات دەکات

پێش 29 خولەک

کۆماری ئیسلامی ئێران هۆشدارییەکی توند ئاراستەی ئیمارات دەکات و رادەگەیەنێت، لە ئەگەری هەر جوڵەیەکی سەربازیی ئەمریکا بەرەو دوورگەی خارگ، ژێرخانی وزە و وێستگە ئەتۆمییەکانی ئەو وڵاتە دەکرێنە ئامانج.

ئاژانسی "فارس نیوز"ـی ئێرانی، کە نزیکە لە سوپای پاسداران، لیستێکی بڵاوکردووەتەوە تێیدا چەندین ناوەند و وێستگەی ستراتیژیی ژێرخانی وزەی ئیماراتی وەک ئامانجی سەربازی دەستنیشان کردووە، جەختیشی لەوەکردووەتەوە، ئەگەر ئەمریکا هێزی سەربازی رەوانەی دوورگەی خارگ بکات یان هەر ئۆپەراسیۆنێکی زەمینی لە ناوچەکە ئەنجام بدات، ئێران بە مووشەک هێرش دەکاتە سەر وێستگەکانی کارەبای (جەبەل عەلی، ئەل تەویلە، ئێم ستەیشن، محەممەد بن راشد) و بەتایبەتی بنکەی ئەتۆمیی "بەرەکە".

ئەم هەڕەشە نوێیانەی تاران لە کاتێکدایە کە پەیوەندییەکانی هەردوو وڵات مێژوویەکی ئاڵۆزیان هەیە، بەتایبەت لەسەر خاوەندارێتی هەردوو دوورگەی (تونبی بچووک و گەورە) و دوورگەی (ئەبو مووسا)، ئیمارات بەردەوام داوای گەڕاندنەوەی ئەو دوورگانە دەکات و بە "داگیرکراو" ناویان دەبات، کە لە ساڵی 1971دا و تەنیا دوو رۆژ پێش راگەیاندنی سەربەخۆیی ئیمارات، لەلایەن ئێرانەوە کۆنترۆڵ کران.