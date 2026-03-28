ئەرتەشی ئێران: هێرشی سەر ماڵی نێچیرڤان بارزانی بێڕێزییە بە سەقامگیریی هەرێمی کوردستان

پێش کاتژمێرێک

پەیوەندییە گشتییەکانی ئەرتەشی ئێران هێرشەکەی سەر ماڵی نێچیرڤان بارزانی سەرۆکی هەرێمی کوردستان لە شاری دهۆک بە رەفتارێکی بێ شەرمانەی پێشێلکردنی مافە نێودەوڵەتییەکان و بێرێزی بە سەقامگیری هەرێمی کوردستان ناو دەبات.

ئەرتەشی ئێران ئێوارەی ئەمڕۆ شەممە 28ی ئاداری 2026، لە راگەیەندراوێکدا، سوپای ئیسرائیل بە هێرشە درۆنییەکە تۆمەتبار دەکات و ئاماژەیداوە، ئیسرائیل بە دەسیسەی ئەمریکا ئەو هێرشەی سەر ماڵی سەرۆکی هەرێمی کوردستانیان کردووە لە شاری دهۆک، ئەمەش نەک هەر پێشێلکارییەکی زەقی یاسا و پەیماننامە نێودەوڵەتییەکان و بێڕێزیکردنە بە ئاسایش و سەقامگیریی هەرێمی کوردستانی، بەڵکو درێژەدان بە خراپەکاری لە دژی ئاشتی و ئاسایشی ناوچەیی و نێودەوڵەتی.

هەر لە راگەیەندراوەکەی ئەرتەشی کۆماری ئیسلامی هاتووە، رەفتارە هاوبەشە مەترسیدارەکانی ئەمریکا و ئیسرائیل بۆ سەر ئاسایش و ئاشتی جیهانی، پێشێلی هەموو یاسا و رێسایەکی نێودەوڵەتیان کردووە و دەبێت ئەنجوومەنی ئاسایشی نێودەوڵەتی بەرپرسیارێتی خۆی بگێڕێت.