ئۆباما: ناچار نەبووم لە پێناو رێککەوتنی ئەتۆمی گەرووی هورمز دابخەم و خەڵک بکوژم

باراک ئۆباما، سەرۆکی پێشووتری ئەمریکا، بەرگری لە رێککەوتنی ئەتۆمی ساڵی 2015 لەگەڵ ئێران کرد، سەرەڕای ئەو رەخنە بەردەوامانەی کە دۆناڵد ترەمپ ئاراستەی دەکات، ئۆباما ئاماژەی بەوە کرد، ئەم رێککەوتنە"بێ هاویشتنی یەک مووشەک سەرکەوتوو بوو.

پێنجشەممە 14ـی ئایاری 2026، لە چاوپێکەوتنێکی نوێدا لە بەرنامەی The Late Show، ئۆباما رایگەیاند ،"هیچ گومانێک لە سەرکەوتنی ئەم رێککەوتنەدا نییە، چونکە ناچار نەبووین ژمارەیەکی زۆر خەڵک بکوژین یان گەرووی هورمز دابخەین".

ئاماژەی بەوەش کرد، ئەوان هەوڵی گفتوگۆی دیپلۆماسییان دا بۆ ئەوەی یۆرانیۆمی پیتێنراو لە ئێران ببەنە دەرەوە و رێگری بکەن لەوەی ئێران ببێتە خاوەن چەکی ئەتۆمی، ئەوەش بە رەزامەندی نێودەوڵەتی و بوونی سیستەمی چاودێری و وردبینی، ئۆباما روونیکردەوە رێککەوتنەکە 97%ی یۆرانیۆمی پیتێنراوی لە ئێران بردۆتە دەرەوە و تەنها رێگەی بە بەرنامەیەکی مەدەنی سادە داوە بۆ بەرهەمهێنانی وزە.

ئۆباما بە گاڵتەجاڕییەوە گوتی: "ترەمپ دەڵێت رێککەوتنەکە سەرکەوتوو نەبووە تەنها لەبەر ئەوەی من ئەنجامم داوە، بەڵام هیچ کەسێکی جددی و بێ لایەن نییە بڵێت ئەم رێککەوتنە لەبارەی بەرنامە ئەتۆمییەکەوە شکستی هێناوە، ئەگەر ئامانجی تۆ گۆڕینی رژێمی ئێران بێت، ئەوە ئامانجی ئەم رێککەوتنە نەبووە".

لە لایەکی دیکەوە، دۆناڵد ترەمپ هێرشێکی توندی کردەوە سەر ئۆباما و بە خراپترین سەرۆکی ئەمریکا ناوی برد، ترەمپ ئۆبامای تۆمەتبار کرد بەوەی لە رێگەی ئەم رێککەوتنەوە ئێرانی لە رووی داراییەوە بەهێز کردووە و پێدانی سەدان ملیار دۆلاری وەک ماچی ژیانەوە بۆ تاران وەسف کرد.

ترەمپ لە پلاتفۆرمی "تروس سۆشیاڵ" نووسیویەتی، ئۆباما لایەنگری ئێرانی کردووە و دەستبەرداری ئیسرائیل و هاوپەیمانەکانی دیکەی بووە، جەختیشی کردەوە، "رێگە نادەین چیتر ئێران یاریمان لەگەڵ بکات".