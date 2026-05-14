دادگای باڵای تاوانەکان: عەجاج سیاسەتێکی دڕندانەی دژی هاووڵاتییانی کورد جێبەجێکردووە

ئەمرۆ پێنجشەممە، 14ـی ئایاری 2026، دادگای باڵای تاوانەکانی عێراق، سزای لەسێدارەدانی بۆ تاوانبار 'عەجاج ئەحمەد حەردان' ناسراو بە "جەلادی ئەنفال" و یەکێک لە بەرپرسەکانی رژێمی پێشووی بەعس دەرکرد، ئەمەش دوای ساغبوونەوەی تۆمەتەکانی پەیوەست بە ئەنجامدانی تاوانی جینۆساید دژی دەستبەسەرکراوانی زیندانی نوگرەسەلمان.

نووسینگەی راگەیاندنی دەسەڵاتی دادوەری راگەیەندراوێکی بڵاویکردەوە و تێیدا هاتووە، کە تاوانباری ناوبراو یەکێک بووە لە پیاوە دیارەکانی رژێمی لەناوچوو و بەشداربووە لە جێبەجێکردنی سیاسەتێکی دڕندانە دژی هاووڵاتیانی کورد، تاوانەکانی بریتین بوون لە، ئەشکەنجەدان، برسی کردن تا مردن، سوکایەتیکردن بە دەستبەسەرکراوان و بێسەروشوێنکردنی زۆرەملێی (1068) کەس لە ژن، منداڵ و پەککەوتە و دواتر زیندەبەچاڵکردنیان لە گۆڕە بەکۆمەڵەکاندا.

بەپێی راگەیەندراوەکە، ئەم تاوانانە لە چوارچێوەی پڕۆژەیەکی رێکخراو و سیستماتیکی رژێمی پێشوودا بووە دژی هاووڵاتیانی کورد، کە لە کاتی شاڵاوە خوێناوییەکانی ئەنفال لە ساڵی 1988دا لە زیندانی نوگرەسەلمان دەستبەسەر کرابوون.

دادگا ئاماژەی بەوەش کردووە، کە سزای لەسێدارەدانەکە بەپێی ماددەکانی (11، 12، 15 و 24) لە یاسای دادگای باڵای تاوانەکانی عێراق، ژمارە 10ی ساڵی 2005 دەرچووە.