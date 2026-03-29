بەریتانیا سەرکۆنەی هێرشەکەی سەر ماڵی نێچیرڤان بارزانی دەکات

باڵیۆزخانەی بەریتانیا لە بەغدا لە پەیامێکی فەرمیدا، سەرکۆنەی ئەو هێرشە ناڕەوایانەی کرد کە کرانە سەر شوێنی نیشتەجێبوونی سەرۆکی هەرێمی کوردستان لە شاری دهۆک و چەند ناوچەیەکی دیکەی هەرێمی کوردستانی عێراق.

لە پەیامەکەدا، باڵیۆزخانەکە نیگەرانی خۆی بەرامبەر پەرەسەندنە ئەمنییەکان دەربڕی و رایگەیاند: "ئێمە داوای هێورکردنەوەی بەپەلەی دۆخەکە دەکەین، ئەمەش لە پێناو پاراستنی سەقامگیری و ئاسایشی گشتیی لە عێراق و بە تایبەتی لە هەرێمی کوردستان."

ئەم هەڵوێستەی بەریتانیا لە کاتێکدایە ناوچەکە رووبەڕووی چەند هێرش و ئاڵۆزییەکی ئەمنیی بووەتەوە، و وڵاتانی هاوپەیمان جەخت لەسەر پاراستنی سەروەریی خاکی هەرێم و عێراق وەک فاکتەرێکی سەرەکی بۆ ئارامیی ناوچەکە دەکەنەوە.