قسەکانی ئەمڕۆی سەرۆکوەزیران مەسرور بارزانی بە کورتی
ئەمڕۆ پێنجشەممە، 14ـی ئایاری 2026، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، بەرزە پرد و شەقامی دووسایدی 40 مەتریی سۆرانی کردەوە و گوتارێکی پێشکەش کرد.
قسەکانی سەرۆکوەزیران مەسرور بارزانی لە چەند دێرێکی کورتدا:
_ زۆر دڵخۆشم ئەمڕۆ دووبارە لەگەڵ ئێوەدام و سەردانی شاری سۆرانمان کردووە.
_ بەرزترین پردمان لەسەر ئاستی هەموو عێراق کردەوە.
_ ئەم پردە لە شاری سۆران دروستکراوە و دوای ماوەیەکی زۆر لە کارکردن ئێستا تەواو بووە.
_ ئەمڕۆ بە فەرمی ئەم پڕۆژەیە دەخەینە خزمەتی هەموو هاووڵاتییانی کوردستان و دانیشتووانی سۆران.
_ لە ماوەی ڕابردوودا کوردستان و ناوچەکە بە وەزعێکی نالەباردا تێپەڕین و خەڵک نیگەران بوون.
_ ئەم دۆخانە نەیانتوانی ڕێگری لە ئێمە بکەن بۆ ئەوەی پڕۆژەکانمان بەردەوام بن.
_ ژیان لە هەموو کاتێکدا بەردەوام دەبێت و تەنانەت لە شەڕی داعشیشدا پڕۆژەکان نەوەستان.
_ ئێمە لە جێبەجێکردنی پڕۆژەکان و خزمەتکردنی خەڵک لە هیچ بارودۆخێکدا ناوەستین.
_ هیوادارین هەمیشە بتوانین باشترین خزمەتگوزاری لە هەموو بوارەکاندا پێشکەشی خەڵک بکەین.
_ پیرۆزبایی لە هەموو خەڵکی کوردستان و ناوچەی سۆران دەکەم بۆ ئەم پڕۆژە ستراتیژییە.
_ ئەمە تەنیا قۆناغێکە و چەندین قۆناغی تریش بۆ تەواوکردنی رێگاکان بەدوایدا دێت.
_ پڕۆژەی گەورەترمان لەبەردەستە بۆ ئەوەی لە داهاتوودا پێشکەشی خەڵکی ئەم ناوچەیەی بکەین.
_ دەستخۆشی لە کۆمپانیای کاڤین گرووپ دەکەم کە پڕۆژەکەیان بە رێک و پێکی جێبەجێ کردووە.
_ زۆر دڵخۆشم کە دەبینم توانای ناوخۆیی وای کردووە پڕۆژەی وا جوان لە کوردستان دروست بکرێت.
_ دەستخۆشی لە بەڕێوەبەران و بەرپرسانی ناوچەکە دەکەم بۆ هەوڵەکانیان لە سەرخستنی پڕۆژەکە.
_ سوپاسی خەڵکی کوردستان دەکەم بۆ پاڵپشتی و ئەو متمانەیەی بە ئێمەیان بەخشیوە بۆ خزمەتکردن.
_ بەڕاستی دڵمان دێشێت کاتێک دەبینین کەسانێک لە رووداوی (خنکاندا) ئازیزانیان لەدەست دەدەن.
_ دەستخۆشی لە هێزەکانی بەرگری شارستانی دەکەم بۆ ماندووبوونیان لە گەڕان بەدوای تەرمەکاندا.
_ پرسە و سەرەخۆشی خۆم ئاراستەی هەموو کەسوکاری قوربانیانی ئەو رووداوانە دەکەم.
_ داوا لە خەڵکی کوردستان دەکەم رێنماییەکانی هاتووچۆ و سەلامەتی بە وردی جێبەجێ بکەن.
_ تکایە لەو ناوچانەی مەترسیدارن بۆ سەیران یان چوونە سەر رووبارەکان، خۆتان بەدوور بگرن.
_ جێبەجێکردنی ئەم رێنماییانە تەنیا بۆ پاراستنی سەلامەتی و تەندروستی خودی خۆتانە.
_ ئەمڕۆ یەکەم هەنگاوی پێکهێنانی حکوومەتی فیدراڵی لە شاری بەغدا دەست پێدەکات.
_ هیوای سەرکەوتن بۆ بەڕێز عەلی زەیدی دەخوازین لە ئەرکی پێکهێنانی حکوومەتەکەیدا.
_ ئێمە پاڵپشتی پێکهێنانی حکوومەتێک دەکەین کە مافە دەستوورییەکانی هەرێمی کوردستان بپارێزێت.
_ بەشداری ئێمە لە بەغدا بۆ داکۆکیکردنە لە مافی خەڵکی کوردستان و جێبەجێکردنی دەستوور.
_ هیوادارم ئەم دۆخە ببێتە هۆی کارابوونەوەی پەرلەمان و پێکهێنانی کابینەی نوێ لە هەرێم.
_ سوپاسی ئامادەبوونی هەمووتان دەکەم و هیوای ئاوەدانیی زیاتر بۆ کوردستان دەخوازم.