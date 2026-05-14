داوای کاراکردنەوەی پەرلەمان و پاراستنی قەوارەی هەرێمی کوردستان دەکرێت

ئەمڕۆ پێنجشەممە، 14ـی ئایاری 2026، کۆمەڵێک لە نووسەران، هونەرمەندان، رۆژنامەنووسان، وەرزشکاران و چالاکوانانی کۆمەڵگەی مەدەنی، بەیاننامەیەکیان لەژێر ناونیشانی "بەرپرسیارێتی نیشتمانی و پاراستنی قەوارەی هەرێمی کوردستان" بڵاوکردەوە و تێیدا هۆشدارییان لەو مەترسییانە دا کە رووبەڕووی ناوچەکە بووەتەوە.

لە کۆنگرەیەکی رۆژنامەوانیدا، نوێنەری ئەو گرووپە رایگەیاند، هەرێمی کوردستان لە ئێستا لەبەردەم کۆمەڵێک ئاڵنگاری جیدیی ناوخۆیی و دەرەکیدایە، ئاماژەی بەوەش کرد، ئەوان وەک "چین و توێژە جیاوازەکانی کۆمەڵگە، لە سۆنگەی هەستکردن بە بەرپرسیارێتی مێژوویی و ئەخلاقی و وەفاداری بۆ خوێنی شەهیدان"، داواکارییەکانیان ئاراستەی سەرجەم لایەنە سیاسییەکان دەکەن.

گرنگترین خاڵی بەیاننامەکە جەختکردنەوە بوو لەسەر "کاراکردنەوەی خێرای پەرلەمانی کوردستان"، ئامادەبووانی کۆنگرەکە پەرلەمانیان وەک سیمبولی سەروەری خەڵکی کوردستان ناوزەد کرد و رایانگەیاند، "پەککەوتنی ئەم دامەزراوەیە مەترسییەکی گەورەیە بۆ سەر پرۆسەی سیاسی لە هەرێمی کوردستان."

ئەمە لە کاتێکدایە کە دۆخی سیاسی هەرێم پێویستی بە یەکڕیزی و کاراکردنەوەی دامەزراوە یاساییەکان هەیە بۆ رووبەڕووبوونەوەی قەیرانەکان.

هەروەها ئەمڕۆ مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لەدوای کردنەوەی پڕۆژەی دووسایدی 40 مەتری سۆران، لە لێدوانێکی رۆژنامەوانیدا، جەختی لەسەر پێویستیی کاراکردنەوەی دامەزراوەکانی دەوڵەت کردەوە و رایگەیاند، "هەمیشە لەگەڵ ئەوەدا بووین کە دامەزراوەکانی حکوومەت و پەرلەمان کارا بن و بەشێوەیەکی بەرپرسانە مامەڵە لەگەڵ بیروڕاکانی خەڵکی کوردستان بکەن."

سەرۆکی حکوومەت ئاماژەی بەوەش کرد، هەڵبژاردن بۆ ئەوە کراوە تا خەڵک متمانە بە لایەنەکان بدەن و ئەوانیش بە ئەمەکدارییەوە بەرپرسیارەتییەکەیان لە ئەستۆ بگرن، گوتیشی، "لە رۆژی یەکەمەوە پشتیوانیی کاراکردنەوەی پەرلەمان و پێکهێنانی خێرای حکوومەت بووین، چونکە ئەمە لە خزمەتی خەڵکی کوردستان و خودی لایەنە سیاسییەکانیشدایە."

رۆژانی 18 و 20ـی تشرینی یەکەمی 2024، هەڵبژاردنی خولی شەشەمی پەرلەمانی کوردستان بەڕێوە چوو کە لەلایەن کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی ھەڵبژاردنەکان سەرپەرشتی کرا، ھەڵبژاردنەکە بەشێوازی فرەبازنەیی ئەنجامدرا و ھەرێمی کوردستان بەسەر 4 بازنەی ھەڵبژاردن دابەشکرا، کە تیایدا لایەنەکان و کەمینەکان پێشبرکێیان بۆ بەدەستهێنانی 100 کورسی پەرلەمان دەکرد.

رۆژی 30ـی تشرینی یەکەمی 2024، کۆمسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی عێراق ئەنجامی کۆتایی هەڵبژاردنی خولی شەشەمی پەرلەمانی کوردستانی راگەیاند، هەروەها بەپێی ئەنجامە فەرمییەکان، ژمارەی کورسیی بەدەستهاتووی لایەنەکان لە کۆی هەر چوار بازنەی هەڵبژاردن بەمشێوەیەن:

پارتی دیموکراتی کوردستان: 39 کورسی

یەکێتیی نیشتمانی کوردستان: 23 کورسی

نەوەی نوێ: 15 کورسی

یەکگرتووی ئیسلامی کوردستان: 7 کورسی

کۆمەڵی دادگەریی کوردستان: 3 کورسی

رەوتی هەڵوێست: 4 کورسی

بەرەی گەل: 2 کورسی

هاوپەیمانیی هەرێمی کوردستان: 1 کورسی

گۆڕان: 1 کورسی