سەرۆکی ئەنجوومەنی دادوەری داوای سزادانی هێرشکارانی سەر ماڵی نێچیرڤان بارزانی دەکات

سەرۆکی ئەنجوومەنی دادوەریی هەرێمی کوردستان بە تووندی سەرکۆنەی هێرشە درۆنییەکەی سەر ماڵی سەرۆکی هەرێمی کوردستانی کرد و رایگەیاند، ئەو جۆرە پەلامارانە ئاسایش و سەقامگیری تێکدەدەن و داواشی کرد تاوانباران بە زووترین کات رادەستی دادگا بکرێن.

دادوەر عەبدولجەبار عەزیز حەسەن، سەرۆکی ئەنجوومەنی دادوەریی هەرێمی کوردستان، لە راگەیەنراوێکدا بە تووندی سەرکۆنەی هێرشە درۆنییەکەی سەر ماڵی نێچیرڤان بارزانی، سەرۆکی هەرێمی کوردستانی کرد و رایگەیاند، ئەم کارە بەئامانجگرتنی تەواوی خەڵکی هەرێمی کوردستان و عێراقیشە.

سەرۆکی ئەنجوومەنی دادوەریی هەرێمی کوردستان ئاماژەی بەوە کرد، ئامانجی هێرشەکە تێکدانی ئاسایش و سەقامگیری و ئەو گەشەسەندن و ئاوەدانییەیە لە هەرێمدا بوونی هەیە.

روونیشی کردەوە، هەرێمی کوردستان بەشێک نییە لەو شەڕەی ئێستا دەکرێت، بەڵکوو بەشێکی گرنگی بەدیهێنانی ئاشتی و ئاسایشی ناوچەکەیە، سەرۆکی هەرێمی کوردستانیش رۆڵێکی گەورەی لە بەدیهێنانی ئەو ئاشتییەدا هەیە، ئەمەش بە شایەتیی تەواوی لایەن و پێکهاتەکانی عێراق و ناوچەکە.

لە کۆتایی راگەیەنراوەکەدا داوا لە لایەنە پەیوەندیدارەکان کرا بە زووترین کات بە ئەرک و بەرپرسیارێتیی سەرشانیان هەستن بۆ دۆزینەوەی ئەو تاوانبارانە، لێپێچینەوەیان لەگەڵدا بکرێت و رادەستی دادگا بکرێن بۆ ئەوەی بەپێی یاسا بەسزا بگەیەنرێن.