وەزیری پێشمەرگە: ئەوانەی هێرش دەکەنە سەر کوردستان دیارن و دەبێت سنوورێکیان بۆ دابنرێت

پێش 10 خولەک

وەزیری پێشمەرگەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان رایگەیاند، هەرێمی کوردستان و هێزی پێشمەرگە بەشێک نین لەو شەڕەی لە ناوچەکەدا هەیە و نابێت ببنە بەشێکیش لێی، داواشی لە حکوومەتی عێراق کرد سنوورێک بۆ هێرشی گرووپە چەکدارەکان دابنێت و وەک شارەکانی دیکەی عێراق بەرگری لە هەرێمی کوردستان بکات.

ئەمڕۆ یەکشەممە، 29ـی ئاداری 2026، شۆڕش ئیسماعیل، وەزیری پێشمەرگە لە لێدوانێکی رۆژنامەوانیدا ئاماژەی بەوە کرد، شەهیدبوونی پێشمەرگەکان هەموو تاکێکی کوردی لە هەر شوێنێکی جیهان ماتەمبار کردووە و ئەو پرسەیە تەنیا پرسەی بنەماڵەیەک نییە، بەڵکوو پرسەی هەموو خەڵکی کوردستانە، هیوایشی خواست هەرێمی کوردستان لە شەڕ و ئاژاوە و پشێوی بەدوور بێت.

وەزیری پێشمەرگە روونیشی کردەوە، سەرکردایەتیی سیاسیی کورد و حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە رێگەی سەرجەم کەناڵە جیاوازەکانەوە ئەو پەیامەیان گەیاندووە کە هەرێمی کوردستان و هێزی پێشمەرگە بەشێک نین لەم شەڕە و نابێت ببنە بەشێکیش لێی.

جەختیشی کردەوە، ئەو گرووپانەی بە ئەنقەست دەیانەوێت سەقامگیریی هەرێمی کوردستان تێکبدەن گرووپی دیارن، بۆیە پێویستە حکوومەتی عێراق رێکاری یاسایی توندیان بەرانبەر بگرێتەبەر بۆ ئەوەی رێگری لە چەندبارەبوونەوەی ئەو کارە تیرۆریستییانە بکرێت.

لە وەڵامی پرسیارێکی رۆژنامەنووساندا سەبارەت بە هەنگاوەکانی رێگریکردن لە دووبارەبوونەوەی هێرشەکان بۆ سەر هێزەکانی پێشمەرگە، وەزیری پێشمەرگە گوتی، "ئێمە وەک وەزارەتی پێشمەرگە کۆمەڵێک هەنگاو و رێگەی پێویستمان گرتووەتەبەر، بەڵام یەکەمین ئەرکی بەرگریکردن لە هەرێمی کوردستان دەکەوێتە ئەستۆی حکوومەتی عێراق".

لە کۆتاییدا ئەوەشی خستە روو، دەبێت حکوومەتی عێراق وەک چۆن بەرگری لە شارەکانی دیکەی عێراق دەکات بەو شێوەیەش بەرگری لە هەرێمی کوردستان بکات، هێزی پێشمەرگەش هەمیشە بۆ پاراستنی خاکی کوردستان ئامادەیە و ئەم دۆخە نەخوازراوە زیاتر هانی پێشمەرگە و خەڵکی کوردستان دەدات سوور بن لەسەر پاراستنی دەستکەوتەکانی هەرێمی کوردستان.

لە ماوەی رابردوودا، هەرێمی کوردستان و بنکەکانی هێزی پێشمەرگە چەندین جار رووبەڕووی هێرشی فڕۆکەی بێفڕۆکەوان (درۆن) و مووشەکی بوونەتەوە.

ئەو هێرشانە زیاتر لەلایەن ئەو گرووپە چەکدارانەوە ئەنجام دەدرێن کە لە دەرەوەی کۆنترۆڵی دەزگا ئەمنییەکانی عێراقن و دەیانەوێت سەقامگیریی ناوچەکە تێکبدەن.

یەکێک لە هێرشە دیارەکان بەئامانجگرتنی بنکەیەکی هێزی پێشمەرگە بوو لە سنووری سۆران، کە بەهۆیەوە شەش پێشمەرگە شەهید بوون و چەندانی دیکەش بریندار بوون، ئەمەش کاردانەوەی تووندی ناوخۆیی و نێودەوڵەتیی لێکەوتەوە.

حکوومەتی هەرێمی کوردستان بەردەوام هۆشداری دەداتە بەغدا لە مەترسیی ئەو هێرشانە و داوا دەکات حکوومەتی فیدراڵی بەرپرسیارێتیی خۆی لە پاراستنی سەروەریی خاکی عێراق و هەرێمی کوردستان جێبەجێ بکات، هەروەها رێگری لەو گرووپە لەیاسادەرچووانە بکات کە هێرش دەکەنە سەر ژێرخانی ئابووری و ناوەندە ئەمنییەکانی کوردستان.