شاندێکی پارتی و مالیکی پرسی هەڵبژاردنی سەرۆککۆمار تاوتوێ دەکەن

سەرۆکی هاوپەیمانیی دەوڵەتی یاسا، پێشوازیی لە شاندێکی باڵای پارتی دیموکراتی کوردستان بە سەرۆکایەتی فازڵ میرانی کرد و، تێیدا پەرەسەندنە سەربازییەکانی ناوچەکە و کاریگەرییەکانیان لەسەر ئاسایشی ناوخۆیی عێراق تاوتوێ کران.

ئێوارەی ئەمڕۆ سێشەممە، 31ـی ئاداری 2026، نووری مالکی، سەرۆکی هاوپەیمانیی دەوڵەتی یاسا لە نووسینگەی تایبەتی خۆی پێشوازیی لە شاندێکی باڵای پارتی دیموکراتی کوردستان بە سەرۆکایەتی فازڵ میرانی، بەرپرسی دەستەی کارگێڕیی مەکتەبی سیاسیی ئەو حزبە کرد.

لە کۆبوونەوەکەدا پێداچوونەوەیەکی گشتگیر بۆ بارودۆخی ئەمنیی عێراق لە سایەی ئاڵۆزییەکانی ئێستا کرا، هەردوولا پەرەسەندنە سەربازییە خێراکانی ناوچەکەیان خستە بەر باس و تاوتوێی لێکەوتە چاوەڕوانکراوەکانی ئەو رووداوانەیان لەسەر دۆخی ناوخۆیی عێراق کرد.

لە کۆبوونەوەکەدا جەخت کرایەوە لەسەر پێویستیی بەهێزکردنی سەقامگیریی ناوخۆیی، پاراستنی دامەزراوەکانی دەوڵەت و قایمکردنی بەرەی نیشتمانی بەرامبەر بە هەر پێشهاتێکی دەرەکی کە مەترسی بۆ سەر ئاسایش و سەروەریی وڵات دروست بکات.

هەر لەو کۆبوونەوەیەدا، هەردوولا باسیان لە کۆمەڵێک دۆسیەی سیاسیی گرنگ کرد کە لە پێشینەی کارەکانن، لە پێش هەمووشیانەوە پرسی شایستە دەستوورییەکان و هەڵبژاردنی سەرۆککۆمار، وەک هەنگاوێکی سەرەکی بۆ جێگیرکردنی پرۆسەی سیاسی لە وڵاتدا.