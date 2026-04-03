ناتانیاهۆ: 70% توانای ئێرانمان لە بەرهەمهێنانی پۆڵا لەناو بردووە

2026-04-03 16:26

بنیامین ناتانیاهۆ، سەرۆکوەزیرانی ئیسرائیل رایگەیاند، 70% توانای بەرهەمهێنانی پۆڵای ئێرانیان لەناوبردووە، ئەم قسەیەی ناتانیاهۆ تەنیا رۆژێک دوا ئەوەی ئەوە دێت کە دوو گەورەترین کارگەی پیشەسازی پۆڵای رایانگەیاند، بەهۆی هێرشەکانی ئیسرائیل و ئەمریکا، پرۆسەی بەرهەمهێنانیان راگرتووە.

نووسینگەی سەرۆکوەزیرانی ئیسرائیل، ئەمڕۆ هەینی 3ی نیسانی 2026، پەیامێکی ڤیدیۆیی ناتانیاهۆی بڵاوکردەوە و لە پەیامەکەدا دەڵێت "لە چەند رۆژی رابردوودا هێزی ئاسمانیمان %70 توانای بەرهەمهێنانی پۆڵای ئێرانیان لەناوبردووە، ئەمەش ئەنجامێکی باشەکە سوپای پاسداران لە سەرچاوە داراییەکان بێبەش دەکات و لە هەمان کاتدا توانای بەرهەمهێنانی چەندین جۆرە چەکیش بێبەش دەکات".

هەروەها دەڵێت "بە هەماهەنگییەکی تەواو لەگەڵ سەرۆک ترەمپ، لەم جەنگەدا بەردەوام دەبین تا بە تەواوەتی دەسەڵاتی ئێران تێکدەشكێنین".

دوای چەند جارێک لە هێرشی ئاسمانی بۆ سەر هەر دوو کۆمەڵگەی پیشەسازی ئاسن و پۆڵای ئیسفەهان و خوزستان، دوێنێ پێنجشەممە، هەردوو کۆمەڵگە پیشەسازییەکە رایانگەیاند، بەهۆی هێرشە ئاسمانییەکانەوە بەرهەمهێنانیان راگرتووە.

لە هەفتەی رابردوودا چەندینجار لەلایەن فڕۆکە جەنگییەکانی ئەمریکا و ئیسرائیل هێرشی چڕ کرایە سەر کۆمەڵگەی پیشەسازی پۆڵای موبارەکە لە پارێزگای ئیسفەهان لە ناوەندی ئێران و کۆمپانیای پۆڵا خوزستان لە باشووری رۆژئاوای ئێران کراونەتە ئامانج.

لە بەرانبەر بە هێرشی فڕۆکە جەنگییەکانی ئەمریکا و ئیسرائیل بۆ سەر هەردوو کۆمەڵگە پیشەسازییەکەی ئێران، سوپای پاسداران رایگەیاند، لە تۆڵە سەندنەوەی ئەو هێرشانەدا تەواوی کارگە و پیشەسازییەکانی ئاسن، پۆڵا و ئەلەمنیۆمی ناوچەکە دەکەنە ئامانجی هێرشە مووشەکییەکانیان.

پێشتریش ئەو شوێنانەیان دەست نیشان کردبوو کە دەکرێنە ئامانجی هێرشە مووشەکییەکان:

ئامانجەکانی داهاتووی هێرشی ئێران لە ناوچەکە:

- کۆمەڵگەی (Hadeed) پیشەسازی ئاسن و پۆڵا لە جەبیل - سعوودیە .

- کۆمەڵگەی (Enirates Steel Arkan) لە ئەبو زەبی – ئیمارات.

- کۆمەڵگەی (Qatar Steel) مسەیعید – قەتەر.

- کۆمەڵگەی (Foulath – SULB & GIC) ئەلحەد – بەحرەین.

- کۆمەڵگەی (United Steel Industrial Co. – KWT Steel) شوعەیبە – کوەیت.

- کۆمەڵگەی (Yehuda Steel) ئەشدود – ئیسرائیل.

هەردوو کۆمەڵگەی پیشەسازی ئاسن و پۆڵای موبارەکەی ئیسفەهان و خوزستان، لە ئاستی ئێران و رۆژهەڵاتی ناوەڕاست بە بە گەورەترین کۆمپانیای پیشەسازی هەژمار دەکرێن.

کۆمەڵگەی پۆڵای موبارەکە:

کۆمەڵگەی پۆڵای موبارەکەی ئیسفەهان گەورەترین یەکەی پیشەسازی ئێران و گەورەترین کۆمپانیای بەرهەمهێنانی پۆڵایە لە رۆژهەڵاتی ناوەڕاستە و ماددەی خاو بۆ زیاتر لە سێ هەزار کارگەی ناوخۆی ئێران دابین دەکات و هەناردەشی بۆ 38 وڵات هەبووە.

کۆمەڵگەکە لەسەر رووبەری 35 کیلۆمەتری چوارگۆشە دروستکراوە و توانای بەرهەمهێنانی ساڵانەکەی 10.3 ملیۆن تۆنە و دەرفەتی کاری بۆ 12 هەزار و 900 رەخساندووە.

کۆمەڵگەی پۆڵای خۆزستان:

هەروەها کۆمەڵگەی پیشەسازی پۆڵای خۆزستان دەکەوێتە کەلانشاری شاری ئەهواز، لە دوای کۆمەڵگەی پۆڵای موبارەکەی ئیسفەهان، بە دووەمین گەورە کۆمپانیای بەرهەمهێنانی پۆڵای خاو لە ئێران هەژمار دەکرێت.

کۆمەڵگەکە لەسەر رووبەری 8.3 کیلۆمەتری چوارگۆشە دروستکراوە و توانای بەرهەمهێنانی ساڵانەی یەک ملیۆن تۆنە، هەروەها دەرفەتی کاری بۆ 10 هەزار کرێکار رەخساندووە.