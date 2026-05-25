میری قەبیلەی حمێر: مەسرور بارزانی سەرکردەیەکی نیشتمانییە

میری قەبیلەی حمێر رایگەیاند، پێشکەشکردنی چەکی بڕنۆ بە مەسرور بارزانی پەیامێکی روونی هۆزە عەرەبەکان بوو بۆ ئەوەی پێکەوە بەرگری لە تەواوی عێراق بکەن، چونکە بنەماڵەی بارزانی مەرجەعێکی نیشتمانیی گەورەن؛ جەختیشی کردەوە کە بڕینی قووتی خەڵک و نەدانی مووچەی هاووڵاتییانی هەرێمی کوردستان خراپترین کارە و دەبێت رابگیرێت؛ گوتیشی سیاسەتی سەکردەکانی پارتی، عێراقی لە جەنگی ئەم دواییەدا لە زۆر کێشە پاراست.

دووشەممە 25ـی ئایاری 2026، عزئەلعەرەب موسیلم حوسێن، میری قەبیلەی حمێر میوانی باسی رۆژی کوردستان24 بوو کە لەلایەن ژینۆ محەممەد پێشکەش دەکرێت سەرنجی خستە سەر رەهەندە مێژوویی و کۆمەڵایەتییەکانی سەردانەکەی مەسرور بارزانی بۆ بەغدا. جەختی کردەوە کە ئەم سەردانە نیشانەی یەکگرتوویی کورد و عەرەبە و بنەماڵەی بارزانی وەک مەرجەعێکی نیشتمانی لە ناو هۆزەکاندا دەبینرێن.

میری قەبیلەی حمێر رایگەیاند، سەردانەکەی مەسرور بارزانی، سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان بۆ بەغدا، لەسەر هەموو ئاستە سیاسی و کۆمەڵایەتییەکان زۆر گرنگ و بەرهەمدار بوو. گوتیشی: "ئێمە مەسرور بارزانی وەک سەرکردەیەکی نیشتمانی دەبینین کە مێژووی باب و باپیرانی لە خەبات و مەرجەعییەتدا درەوشاوەیە. شانازی بە کۆبوونەوە لەگەڵ جەنابیان دەکەین، چونکە ئەم سەردانە گرژییەکانی کەم کردەوە و دڵخۆشییەکی گەورەی لای سەرۆک هۆزەکان دروست کرد."

عزئەلعەرەب موسیلم ئاماژەی بە پەیوەندییە دێرینەکانی نێوان کورد و عەرەب کرد و گوتی: "پەیوەندیی بنەماڵەی بارزانی لەگەڵ هۆزەکانی ناوەڕاست و خوارووی عێراق نوێ نییە؛ مەلا مستەفای بارزانی پەیوەندییەکی زۆر قووڵی لەگەڵ هۆزەکانی بەسرە، نەجەف و بابل هەبوو. ئێمە تا ئێستاش وێنە و یادگارییەکانی ئەو سەردەمە دەپارێزین." جەختیشی کردەوە کە ئەمڕۆ هەولێر و بەسرە وەک یەک وان و کورد و عەرەب لە خاک و خوێن و ئاییندا هاوبەشن.

سەبارەت بە پێشکەشکردنی چەکی بڕنۆ بە مەسرور بارزانی، میر رایگەیاند: "پێدانی ئەم چەکە کۆن و کەلەپوورییە نیشانەی ئەوەیە کە ئێمە یەک بەشین. پەیاممان بۆ جەنابیان ئەوە بوو کە بەم چەکە بەرگری لە هەموو عێراق بکە، چونکە مێژووی ئێوە پڕە لە هەڵوێستی نیشتمانی. ئەم چەکە لە رابردوودا و لە سەردەمی رژێمی پێشوودا هاوبەشمان بووە و پێکەوە خەباتمان پێ کردووە."

میری حمێر هەستی خۆی بۆ پایتەختی هەرێمی کوردستان دەربڕی و گوتی: "من هەولێر وەک پارێزگای بابل دەبینم و تەنانەت رەنگە لەوێ ئاسوودەتریش بم. هیوادارم ئەو کولتووری پێکەوەژیان و گەشەسەندنەی لە هەولێر هەیە بۆ پارێزگاکانی دیکەی عێراق بگوازرێتەوە. کورد گەلێکی ئاشتیخواز و مرۆڤدۆستن و برای راستەقینەی ئێمەن."

لە بەشێکی دیکەی قسەکانیدا، میر بە توندی مەزهەبگەرایی رەتکردەوە و رایگەیاند، کورد و شیعە و سوننە تەواوکەری یەکدین. سەبارەت بە پرسی دارایی گوتی: "خراپترین کار بڕینی قووتی خەڵک و نەدانی مووچەی هاووڵاتییانی هەرێمە. کورد ئەو هەموو نەهامەتییەی چەشتووە، شایستەی ئەوە نین بەم شێوەیە مامەڵەیان لەگەڵ بکرێت. دەبێت کێشەکان بە گفتوگۆ چارەسەر بکرێن و کوردیش وەک هەموو عێراقییەکان بە شکۆوە بژی."

لە کۆتاییدا، میری قەبیلەی حمێر ستاییشی سیاسەتەکانی پارتی و سەرۆک بارزانی و مەسرور بارزانی کرد، کە توانیویانە عێراق لە زۆر کێشە و جەنگی وێرانکەر دوور بخەنەوە و هەمیشە بەشێک بن لە چارەسەری قەیرانەکان.