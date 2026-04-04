نێچیرڤان بارزانی: پێویستە حکوومەتی فیدراڵ ماف و رەگەزنامە بۆ کوردانی فەیلی بگەڕێنێتەوە

2026-04-04 09:57

ئەمڕۆ شەممە، 4ـی نیسانی 2026، نێچیرڤان بارزانی سەرۆکی هەرێمی کوردستان پەیامێکی بڵاو کردەوە و تێیدا هاتووە؛ ئەمڕۆ یادی 46 ساڵەی زنجیرە تاوانەکانی کۆمەڵکوژی و وڵاتبەدەرکردنی کوردانی فەیلی لەلایەن ڕژێمی پێشووی عێراق دەکرێتەوە. لەم یادەدا جەخت لەسەر ئەرکی حکوومەتی فیدراڵ دەکرێتەوە بۆ قەرەبووکردنەوەی ماددی و مەعنەویی قوربانییان و گەڕاندنەوەی رەگەزنامە و موڵک و ماڵە زەوتکراوەکانیان، وەک وەفایەک بۆ خەبات و قوربانیدانی ئەو توێژە ڕەسەنەی گەلی کورد.

دەقی پەیامی نێچیرڤان بارزانی؛

ئەمڕۆ یادی بەئازاری (46) ساڵەی زنجیرە تاوانەکانی جینۆساید و وڵاتبەدەرکردن و بێسەروشوێنکردنی خوشک و برایانی کوردی فەیلی دەکەینەوە. ئەو ستەملێکراوانەی لە شاڵاوێکی دڕندانەی ڕژێمی ئەوسای عێراقدا، تەنیا لەبەر کوردبوون و داکۆکیکردن لە ناسنامە و مافە ڕەواکانی گه‌لەکەیان، ڕووبەڕووی له‌سێداره‌دان، کوشتن، گرتن، شوێنبزركردن و دەرکردن بوونەوە و ڕەگەزنامە و سامان و ماڵ و موڵكيان لێ سەندرایەوە.

وڵاتبەدەرکردنی سەتان هەزار کوردی فەیلی و بێسەروشوێنکردنی دەیان هەزاری دیکەیان، جینۆسایدێکی ڕەگەزپەرستانەی بەعس بوو کە مێژوویەکی ڕەش و ڕابردوویەکی تاڵی پڕ لە هەڵەی بۆ عێراق بەجێهێشت. لەم یادەدا دووپاتى ده‌كه‌ينه‌وه‌ حکوومەتی فیدراڵیی عێراق ده‌بێ ئەرکى خۆى جێبه‌جێ بكات و بەپێی بڕیاری دادگای باڵای تاوانەکانی عێراق كه‌ تاوانه‌كه‌ى به‌ جينۆسايد ناساندووه‌، قەرەبووی ماددی و مەعنەویی قوربانییان و زیانلێکەوتووان بکاتەوە و ڕەگەزنامە و موڵک و ماڵیان بۆ بگەڕێنێتەوە.

خەبات، دڵسۆزی و قوربانیدانی خوشک و برایانی کوردی فەیلی بۆ هەمیشە جێی شانازیی گەلەکەمانە. دەبێ ئەو ڕابردووە تاڵە بۆ هەموومان ببێتە پەند و وانە و بۆ داهاتوویەکی باشتر لەسەر بنەمای پێکەوەیی و یەکترقبووڵکردن لە عێراقدا سوودی لێ وەربگرین، بۆ ئەمەیش بەردەوام لە هەوڵ و کۆششدا دەبین و هەرچی پێویست بێت هاوکار دەبین.

سڵاو و دروود بۆ یاد و گیانی پاکی شەهیدانی کوردی فەیلی و تەواوی شەهیدانی کوردستان. سڵاو و ڕێز بۆ بنه‌ماڵه‌ و كه‌سوكارى سەربەرزیان.