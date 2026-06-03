سەرۆک بارزانی: چەکی پێشمەرگە مێژوو، فیداکاری، کەرامەت و بیروباوەڕە

سەرۆک بارزانی: پێشمەرگە لەدایکبووی خوێن، رەنج و فرمێسکی گەلی کوردستانە

پێش کاتژمێرێک

سەرۆک بارزانی لە پەیامێکدا وەڵامی ئەو لایەنانەی دایەوە کە لەم بارودۆخە سیاسییەدا "لێکدانەوەی هەڵە" بۆ چەکی پێشمەرگە دەکەن و جەختی کردەوە کە پێشمەرگە و چەکەکەی بەشێکی دانەبڕاون لە مێژوو و قوربانیدانی گەلی کوردستان و نابێت وەک تەنیا کەرەستەیەکی سەربازی و ئامرازی شەڕ سەیری بکرێت.

چوارشەممە 3ـی حوزەیرانی 2026، سەرۆک بارزانی، لە هەژماری فەرمی خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتیی "ئێکس" پەیامێکی بڵاو کردەوە و تێیدا ئاماژەی بەوە کرد بەهۆی بارودۆخی سیاسیی تایبەتی ئێستاوە، هەندێک لایەن باس لە چەکی پێشمەرگە دەکەن و لێکدانەوەی هەڵە و بۆچوونی ناڕاست لەم بارەیەوە دەخەنەڕوو.

سەرۆک بارزانی لە پەیامەکەیدا وەک وەڵامێک بۆ ئەو دەنگۆیانە گوتی: "پێویستە هەموو لایەک ئەوەیان لەبیر بێت کە پێشمەرگە لەدایکبووی خوێن و رەنج و فرمێسکی گەلی کوردستانە."

هەروەها جەختی لە رەهەندە مەعنەوییەکانی هێزی پێشمەرگە کردەوە و رایگەیاند: "چەکی پێشمەرگە، تەنیا پارچەئاسن و جبەخانە و ئامرازی شەڕکردن نییە، بەڵکو چەکی پێشمەرگە مێژوو، فیداکاری، کەرامەت و بیروباوەڕیەتی."

سەرۆک بارزانی ئاماژەی بەوە کرد، ئەو چەکەی بەدەست پێشمەرگەوەیە، گوزارشتە لەو سۆز و پابەندییە قووڵەی کە هەمیشە بۆ گەل، خاک و نیشتمانەکەی هەیەتی.