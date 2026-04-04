پەیامی سەرۆك بارزانی بە بۆنەی جەژنی قیامە

2026-04-04 21:25

سەرۆک بارزانی، بە بۆنەی هاتنەوەی جەژنی قیامەی حەزرەتی مەسیح (سڵاوی خوای لێ بێت)، پیرۆزبایی ئاراستەی کریستیانەکانی کوردستان، عێراق و جیهان دەکات، هاوکات هیواخوازە ئەم بۆنەیە ببێتە هۆی قووڵتربوونی فەرهەنگی پێكەوەژیان.

شەممە، 4ـی نیسانی 2026، سەرۆک مەسعود بارزانی، بە بۆنەی هاتنەوەی جەژنی قیامەی حەزرەتی مەسیح (سڵاوی خوای لێ بێت)، پەیامێکی بڵاو کردەوە.

دەقی پەیامەکەی سەرۆک بارزانی:

پەیامی سەرۆك بارزانی بەبۆنەی جەژنی قیامە

بەناوی خودای بەخشندە و میهرەبان

بەبۆنەی هاتنەوەی جەژنی قیامەی حەزرەتی مەسیح (سڵاوی خوای لێ بێت)، گەرمترین پیرۆزبایی خۆم ئاراستەی خوشك و برایانی كریستیان لە كوردستان و عێراق و هەموو جیهان دەكەم.

هیوادارم ئەو بۆنەیە ببێتە هۆی قووڵتربوونی فەرهەنگی پێكەوەژیان و برایەتی و، خوشك و برا كریستیانەكان و سەرجەم پێكهاتە ئایینی و نەتەوەییەكانی تر لە عێراق و ناوچەكە لە ئاشتی و سەقامگیریدا بژیین.

جەژنتان پیرۆز بێ و بمێنن لە خێر و خۆشیدا

مسعود بارزانی

4ی نیسانی 2026