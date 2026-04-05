پەیامنێری کوردستان24: لە خورماتوو هێرشکرایە سەر لیوای 52ـی حەشدی شەعبی
پەیامنێری کوردستان24 رایگەیاند، دەستەی حەشدی شەعبی، فەوجی چوارەمی سەر بە لیوای 52ـی حەشدی شەعبی لە خورماتوو لە لایەن فڕۆکە جەنگییەکانەوە کرایە ئامانج.
یەکشەممە 5ـی نیسنای 2026، پەیامنێری کوردستان24، رایگەیاند، لە هێرشێکی ئامسمانی فڕۆکە جەنگییەکاند فەوجێکی سەر بە لیوای 52ـی حەشدای شەعبی کراوەتە ئامانج، ئاماژەی بەوەشکرد، تاوەکوو ئێستا زیانە ماددیی و گیانییەکان نەزانراوە.
دوای هێرسەکە دەستەی حەشدی شەعبی عێراق، بەیاننامەیەکی بڵاو کردەوە و رایگەیاند، نیوەشەوی رابردوو لە ناوچەی فڕۆکەخانەی (حەلیوە) لە شارۆچکەی خورماتوو، فەوجی چوارەمی سەر بە لیوای 52 لە سنووری فەرماندەیی ئۆپەراسیۆنەکانی باکوور و رۆژهەڵاتی دیجلە، بە دوو لێدانی ئاسمانی کراوەتە ئامانج.
حەشدی شەعبی لە بەیاننامەکەیدا هێرشەکەی بە دەستدرێژییەکی ئەمریکی-ئیسرائیکی" ناوبردووە و ئاماژەی بەوە کردووە، هێرشەکە هیچ زیانێکی گیانی لێنەکەوتووەتەوە.