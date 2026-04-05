عێراق لە رووی گیانلەدەستدان بەچەک لە ریزبەندی 27می جیهانیدا دێت

بەپێی راپۆرتێکی نوێی گۆڤاری "CEO World"ـی ئەمریکی، عێراق لە پلەی 27می جیهانیدایە لە نێوان ئەو 40 وڵاتەی کە ناویان لە لیستی بەرزترین رێژەی گیانلەدەستدان بەهۆی چەکی دەمانچە هاتووە.

گۆڤارەکە لە راپۆرتەکەیدا ئاماژەی بەوە کردووە، چەکە بچووکەکان ساڵانە دەبنە هۆی گیانلەدەستدانی چارەکە ملیۆن کەسێک لە سەرانسەری جیهاندا، واتە بە تێکڕای زیاتر لە 700 حاڵەت لە رۆژێکدا، هەروەها جەختی کردووەتەوە، کاریگەریی چەک تەنیا لەسەر ئاسایشی گشتی نییە، بەڵکو بووەتە هۆکارێکی کاریگەر لەسەر ژیانی ئابووری و سیاسییش.

عێراق لە پلەی 27مدایە لە کۆی ئەو 40 وڵاتەی لە خشتەکەدا هاتوون، بە جۆرێک تێکڕای ساڵانەی گیانلەدەستدان بەهۆی توندوتیژیی چەکدارییەوە لەو وڵاتەدا گەیشتووەتە 10.6 حاڵەت بۆ هەر 100 هەزار کەس.

بەپێی راپۆرتەکە، ئەفغانستان لە سەرووی لیستەکەدایە بە تێکڕای 56.8 گیانلەدەستدان بۆ هەر 100 هەزار کەس، لە دوای ئەویش جامایکا بە 55.4، پاشان دوورگەکانی ڤێرجینی ئەمریکی بە 49.0 و هیندۆراس بە 32.7 حاڵەت دێن.

دوورگەکانی بەهاما لە پلەی پێنجەمدایە بە تێکڕای 32.6 حاڵەت، سانت لوسیا بە 30.6 حاڵەت لە پلەی شەشەم و یەمەنیش بە 30.5 حاڵەت لە پلەی حەوتەمدایە.

لە بەرامبەردا، ئەمریکا لە پلەی 40مدایە بە تێکڕای ساڵانەی 6.7 حاڵەتی گیانلەدەستدان بۆ هەر 100 هەزار کەس.