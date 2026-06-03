هەفتەی داهاتوو فەرمانبەرانی هەڵەبجە زەوی وەردەگرن

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گوتەبێژی شارەوانی هەڵەبجە رایگەیاند، سەرەتای هەفتەی داهاتوو 137 فەرمانبەر لە قۆناغی یەکەمدا زەوییان پێدەدرێت، جەختی لەوەشکردەوە کە پرۆسەکە بەردەوام دەبێت و لە قۆناغەکانی داهاتوودا هەموو ئەو فەرمانبەرانەی 8 ساڵ خزمەتیان هەیە، پارچە زەوییەکیان پێدەدرێت.

فەرحان عزەت، گوتەبێژی شارەوانی هەڵەبجە ئاماژەی بەوە کرد، رۆژی دووشەممە 8ـی ئایاری 2026 دەستدەکرێت بە دابەشکردنی زەوی بەسەر فەرمانبەرانی سنووری پارێزگاکە. وتیشی: "لەم قۆناغەدا 137 فەرمانبەر کە مامەڵەکانیان تەواو بووە زەوی وەردەگرن، هاوکات 500 فەرمانبەری دیکەش مامەڵەکانیان لە تەواوبووندایە و لە قۆناغی داهاتوودا زەوییان پێدەدرێت".

گوتەبێژی شارەوانی روونی کردەوە، بە هەماهەنگی لەگەڵ سەرجەم بەڕێوەبەرایەتییەکان ئامادەکاری تەواو کراوە بۆ دابینکردنی زەوی و ئاسانکاری بۆ راییکردنی مامەڵەی فەرمانبەران، ئاماژەی بەوەشکرد، 8100 فەرمانبەر لە سنووری سەرۆکایەتی شارەوانی هەڵەبجە لەم بڕیارە سوودمەند دەبن.

ئەم پڕۆسەیە لە چوارچێوەی بڕیارێکی ئەنجوومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستانە کە لە 27ـی ئاداری 2024، لەسەر فەرمانی مەسرور بارزانی، سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان دەرچوو، بە مەبەستی دابەشکردنی زەوی بەسەر هەموو ئەو فەرمانبەرانەی کە تا ئێستا سوودمەند نەبوون.

بڕیارەکە لە 28ـی ئایاری 2024 لە رۆژنامەی وەقائیعی کوردستان بڵاوکراوەتەوە.