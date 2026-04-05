عێراق سوپاسی ئێران دەکات بۆ رێگەدان بە تێپەڕبوونی تانکەرە نەوتییەکانی لە گەرووی هورمز

وەزیری دەرەوەی عێراق، لەگەڵ باڵیۆزی ئێران، پرسی پاراستنی رێڕەوەکانی وزەی لە گەرووی هورمز تاوتوێ کرد. وەزیری دەرەوە سوپاسی تارانی کرد بۆ رێگەدان بە تێپەڕبوونی تانکەرە نەوتەکانی عێراق لە گەرووی هورمز، هاوکات جەختی لەسەر سیاسەتی بێلایەنی عێراق کردەوە.

فوئاد حوسێن، وەزیری دەرەوەی عێراق، ئەمڕۆ یەکشەممە 5ی نیسانی 2026، پێشوازی لە محەممەد کازم ئال سادق، باڵیۆزی کۆماری ئیسلامیی ئێران لە عێراق کرد. لە دیدارەکەدا پرسی ئاسایشی گواستنەوەی وزە و دۆخی ئاڵۆزی ناوچەکە تاوتوێ کران.

بەگوێرەی رگەیەندراوی وەزارەتی دەرەوە، فوئاد حوسێن لە دیدارەکەدا سوپاسی لایەنی ئێرانی کردووە بۆ رێگەدان بە تێپەڕبوونی ئەو تانکەرانەی نەوتی عێراقیان هەڵگرتووە بە ناو گەرووی هورمزدا. وەزیری دەرەوە ئاماژەی بەوە کرد، بەردەوامیی ئەم هەماهەنگییە لە داهاتووی نزیکدا بۆ عێراق و سەقامگیریی بازاڕی وزە گرنگییەکی زۆری هەیە.

لە بەشێکی دیکەی کۆبوونەوەکەدا، هەردوولا باسیان لە میکانیزمەکانی هەماهەنگیی هاوبەش کرد بۆ دڵنیابوونەوە لە جێبەجێکردنی ئەم پابەندییانە بە شێوەیەک کە خزمەت بە بەرژەوەندییەکانی هەردوو وڵاتی دراوسێ بکات. هاوکات باڵیۆزی ئێران پوختەیەکی لەسەر هەڵوێستی تاران دەربارەی دوایین پەرەسەندنەکانی جەنگ و دۆخی مەیدانی بۆ وەزیری دەرەوەی عێراق خستە روو.

فوئاد حوسێن جەختی لەسەر سیاسەتی نەگۆڕی عێراق کردەوە، کە ئەویش رەتکردنەوەی بژاردەی جەنگ و پێویستیی کۆتاییهێنانە بە ململانێکان. راشیگەیاند: "عێراق بڕوای وایە کە دەبێت تەواوی کێشەکان لە رێگەی گفتوگۆ و دانوستانی ئاشتییانەوە چارەسەر بکرێن."

وەزیری دەرەوەی عێراق ئاماژەی بەوە کرد، ناوچەکە ئێستا پێویستی بە پەیڕەوکردنی زمانێکی عەقڵانی و گفتوگۆیەکی کراوە هەیە، تاوەکوو دەرفەتەکانی هەماهەنگی لە نێوان وڵاتانی ناوچەکەدا زیاتر ببن و سەقامگیرییەکی هاوبەش بۆ هەمووان بەدی بێت.