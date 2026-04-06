ئاژانسی فارس: 15 کەشتی بە مۆڵەتی ئێران لە گەرووی هورمز تێپەڕین
ئاژانسی هەواڵی "فارس"ی ئێرانی بڵاویکردەوە، لە ماوەی 24 کاتژمێری رابردوودا 15 کەشتی جیاواز بە گەرووی هورمزدا تێپەڕیون.
دووشەممە 6ـی نیسانی 2026، ئاژانسی هەواڵی فارسی ئێرانی بڵاویکردەوە، ئێران لە ماوەی 24 کاتژمێری رابردوودا مۆڵەتی بە 15 کەشتی داوە بە گەرووی هورمزدا تێپەڕ ببن.
ئاژانسەکە ئاماژەی بەوەشکردووە، تێپەڕبوونی ئەو 15 کەشتییە لەو ماوەیەدا، دوای ئەوە بووە کە مۆڵەت و رەزامەندییان لە دەسەڵاتدارانی ئێران وەرگرتووە بۆ تێپەڕبوون بە ناو ئەو رێڕەوە ئاوییە ستراتیژییەدا.