ئەکسیۆس: ئەمریکا و ئێران تاوتوێی راگەیاندنی ئاگربەستێکی 45 رۆژی دەکەن

ماڵپەڕی "ئەکسیۆس"ی ئەمریکی لە زاری سەرچاوەکانییەوە بڵاویکردەوە، ئەمریکا و ئێران لەگەڵ گروپێک لە وڵاتانی نێوەندگیر، سەرقاڵی تاوتوێکردنی مەرجەکانی رێککەوتنێکی ئەگەریین بۆ راگەیاندنی ئاگربەست بۆ ماوەی 45 رۆژ.

دووشەممە 6ـی 2026، بەگوێرەی راپۆرتێکی ماڵپەڕی ئەکسیۆس، ئەم هەوڵەی ئەمریکا و ئێران بۆ راگەیاندنی ئاگربەست و راغرتنی جەنگ وەکو دوایین دەرفەت دەبینرێن بۆ رێگریکردن لە توندبوونەوەی زیاتری جەنگ و پەرەسەندنی زیاتری پێکدادانە سەربازییەکان لە ناوچەکەدا.

سەرچاوەکان ئاماژەیان بەوە کردووە، هەرچەندە گفتوگۆکان بەردەوامن، بەڵام چانسی گەیشتن بە رێککەوتنێکی کۆتایی لە ماوەی 48 کاتژمێری داهاتوودا زۆر کەمە".

ئەم هەوڵە دیپلۆماسییە لە کاتێکدایە، ناوچەکە لەبەردەم مەترسیی جەنگێکی فراواندایە و نێوەندگیرەکان هەوڵدەدەن لەڕێگەی ئەم ئاگربەستە کاتییەوە، کات بۆ چارەسەری سیاسی و کەمکردنەوەی گرژییەکان بڕەخسێنن.