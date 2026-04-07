ئاڵۆنسۆ بەربژێرە بۆ پۆستی راهێنەرایەتی مانچێستەر سیتی
پێدەچێت چابی ئاڵۆنسۆ راهێنەری پێشووی یانەی ریاڵ مەدریدی ئیسپانیا، بۆ وەرزی داهاتوو داواکاری زۆر بێت و دوای کەمتر لە ساڵێک لە دوورخرانەوەی لە پۆستی راهێنەرایەتی یانە شاهانەکە، جارێکی دیکە بگەڕێتەوە لاکێشەی سەوز.
ئالێکس کۆرۆک رۆژنامەنوسی ئینگلیزی زانیاری دەستکەوتووە، چابی ئاڵۆنسۆ راهێنەری ئیسپانی پێشووی یانەی ریاڵ مەدرید، یەکێک لە بژاردە بەهێزەکان بۆ ئەوەی وەرزی داهاتوو ببێتە راهێنەری یانەی مانچێستەر سیتی.
ئەو رۆژنامەنوسە بڵاویشی کردووەتەوە ئاڵۆنسۆ تەنها یەک چانسی هەیە بۆ وەرگرتنی پۆستی راهێنەرایەتی یانەی مانچێستەر سیتی، ئەویش وازهێنانی پێپ گواردیۆلایە لە راهێنەرایەتی ئەو یانەیە.
لە ماوەی رابردوو دەنگۆیەکی بەهێزیش بڵاوبووەتەوە گوایە ئاڵۆنسۆ بە ئەگەرێکی زۆر وەرزی داهاتوو، لە شوێنی ئارنێ سلۆت راهێنەری هۆڵەندی یانەی لیڤەرپوول، دەبێتە راهێنەری ئەو یانەیە، بۆیە پێدەچێت وەرزی داهاتوو ئەو راهێنەرە ئیسپانیە لە یەکێک لە یانەکانی پرێمەرلیگ راهێنەرایەتی بکات.