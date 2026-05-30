وادەی گەڕانەوەی حاجییانی عێراق ئاشکرا کرا
هێڵی ئاسمانیی عێراقی: دووسبەی یەکەمین گەشتی گەڕانەوەی حاجییان دەستپێدەکات
بەڕێوەبەری گشتیی کۆمپانیای هێڵی ئاسمانیی عێراقی ئاشکرای کرد، دووشەممەی داهاتوو یەکەمین کاروانی حاجییان لە سعوودییەوە دەگەڕێنەوە. دەشڵێت: کۆی گشتی ئەو ژمارەیەی کە بڕیارە لە رێگەی فڕۆکەوە بگەڕێندرێتەوە دەگاتە نزیکەی 23 هەزار حاجی.
شەممە، 30ـی ئایاری 2026، مەناف عەبدولمونعیم، بەڕێوەبەری گشتیی کۆمپانیای هێڵی ئاسمانیی عێراقی، لە راگەیەنراوێکدا ئاماژەی بەوە کرد، "هێڵە ئاسمانییەکە ئامادەکاری دەکات بۆ دەستپێکردنی گەشتەکانی گەڕاندنەوەی حاجییان لە سعوودییەوە بۆ نیشتمان".
هاوکات دەڵێت: بڕیارە رۆژی دووشەممەی داهاتوو (1ـی حوزەیرانی 2026)، یەکەمین کاروانی حاجییان، لە رێگەی فڕۆکەی هێLی ئاسمانیی عێراقەوە بگەڕێنەوە.
سەبارەت بە وردەکاریی گەشتەکان، بەڕێوەبەری گشتیی کۆمپانیاکە روونی کردەوە، کە گەشتەکان لە فڕۆکەخانەکانی مەدینە، جددە و تائیفەوە دەبێت بەرەو سەرجەم فڕۆکەخانە ناوخۆییەکانی عێراق.
مەناف عەبدولمونعیم ئاماری گشتیی سەرنشینەکانی خستە روو و رایگەیاند: "کۆی گشتیی ئەو حاجییانەی کە بڕیارە لە رێگەی هێڵە ئاسمانییە نیشتمانییەکانەوە بگەڕێندرێنەوە، دەگاتە نزیکەی 23 هەزار کەس."
سێشەممە، 26ـی ئایاری 2026، دەستەی گشتیی ئاماری سعوودیە لە راگەیەنراوێکدا ئاشکرای کردبوو، کۆی گشتیی ژمارەی حاجییان بۆ ئەمساڵ گەیشتووەتە ملیۆنێک و 707 هەزار و 301 کەس، لەو ژمارەیەش ملیۆنێک و 546 هەزار و 655ـیان لە رێگەی دەروازە جیاوازەکانەوە هاتوونەتە وڵاتەکە، لە کاتێکدا ژمارەی حاجییانی ناوخۆ 160 هەزار و 646 کەس بووە.