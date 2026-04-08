72 کاتژمێری دیکە فڕۆکەخانەکانی کوردستان پێشوازی لە گەشتیاران دەکەن

پێش کاتژمێرێک

ئەمڕۆ چوارشەممە، 8ـی نیسانی 2026، دیلان رەشاد، گوتەبێژی وەزارەتی گواستنەوە و گەیاندن، لە حکوومەتی هەرێم کوردستان رایگەیاند؛ لەسەر بڕیاری دەسەڵاتی فرۆکەوانی شارستانی عێراقی بریاردرا بە کردنەوەی ئاسمانی عیراق و هەرێمی کوردستان بەڕووی گەشتە ئاسمانیەکان ،

هەروەها راشیگەیاند؛ دوای نزیکی پێنج هەفتە لە وەستانی لە ئێستادا هەردوو فرۆکەخانەی نێودەوڵەتی، "هەولێر و جەلال تاڵەبانی" خەریکی ئامادەکارین بۆ رێکخستنەوەی خشتەی گەشتیی کۆمپانیاکانی هێلی ئاسمانی، بڕیارە لە ماوەی کەمتر لە 72 کاژمێردا فرۆکەخانەکانمان لە هەرێم ئامادە دەبێت بۆ پێشوازی کردن لە گەشتیارانی نێوخۆیی و بیانی.