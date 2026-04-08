نەتەوە یەکگرتووەکان: لە 10 رۆژی رابردوودا زیاتر لە 180 کۆچبەر خنکاون

نەتەوە یەکگرتووەکان هۆشداری دەدات لە زیادبوونی ژمارەی قوربانیانی کۆچبەران لە دەریای ناوەڕاست و رایدەگەیەنێت، لە 10 رۆژی رابردوودا زیاتر لە 180 کۆچبەر خنکاون یان بێسەروشوێن بوون، بەمەش کۆی گشتیی گیانلەدەستدان لە سەرەتای ئەمساڵەوە نزیک بووەتەوە لە هەزار کەس.

رێکخراوی نێودەوڵەتیی کۆچی سەر بە نەتەوە یەکگرتووەکان، لە نوێترین راپۆرتیدا ئاشکرای کرد، لە سەرەتای ساڵی 2026ەوە تا ئێستا 990 حاڵەتی گیانلەدەستدان لە دەریای ناوەڕاست تۆمارکراون، ئەم ژمارەیەش بەراورد بە هەمان ماوەی ساڵی 2025، بە رێژەی 460 حاڵەت زیادی کردووە.

بەپێی زانیارییەکانی رێکخراوەکە، لە 28ـی ئاداری رابردووەوە پێنج رووداوی جیاوازی نوقمبوونی بەلەم روویانداوە، کە 181 کەس رۆژی یەکشەممەی رابردوو لە بەلەمێک بە 120 سەرنشینەوە لە کەناراوەکانی لیبیا وەرگەڕا، تێیدا 80 کۆچبەر بێسەروشوێن بوون و تەنیا 32 کەس لەلایەن تیمی فریاگوزاری ئیتاڵیاوە رزگارکران.

ئاماژەی بەوەشکردووە، لە نزیک دوورگەی لامپیدوسا، 19 کۆچبەر گیانیان لەدەستداوە، رزگاربووەکان باس لەوە دەکەن کە بەلەمەکەیان سێ ڕۆژ لە دەریادا پەکیکەوتووە و قوربانییەکان بەهۆی سەرما و کەمیی خۆراکەوە پێش گەیشتنی تیمەکانی فریاگوزاری گیانیان لەدەستداوە، هەروەها لە نزیک ناوچەی بۆدرومی تورکیا، 19 کۆچبەری دیکە بەهۆی وەرگەڕانی بەلەمەکەیانەوە خنکان.

ئیمی پۆپ، بەڕێوەبەری گشتیی رێکخراوی نێودەوڵەتی کۆچ رایگەیاند، "ئەم مەرگەساتانە دووبارە دەیسەلمێننەوە کە هێشتا خەڵکێکی زۆر ناچارن ژیانی خۆیان بخەنە مەترسییەوە لە رێگە مەترسیدارەکاندا."

جەختیشی کردەوە، دەبێت کاری لەپێشینە رزگارکردنی ژیانی مرۆڤەکان بێت، هەروەها داوای کرد هەوڵە نێودەوڵەتییەکان بۆ رووبەڕووبوونەوەی قاچاخچییەکان چڕتر بکرێنەوە و رێگەی ئارام و یاسایی بۆ کۆچبەران بڕەخسێندرێت تا ناچار نەبن پەنا بۆ ئەم گەشتە کوشندانە ببەن.