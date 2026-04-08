ئیسپانیا داوا دەکات لوبنانیش بخرێتە ناو رێککەوتنی ئاگربەستی نێوان ئێران و ئەمریکا

خۆسێ مانویل ئەلبارێز، وەزیری دەرەوەی ئیسپانیا، رایگەیاند، پێویستە وڵاتی لوبنانیش بخرێتە ناو ئەو رێککەوتنی ئاگربەستەی کە لە رۆژهەڵاتی ناوەڕاست لە نێوان واشنتن و تاران راگەیندراوە.

چوارشەممە 8ـی نیسانی 2026، خۆسێ مانویل ئەلبارێز، وەزیری دەرەوەی ئیسپانیا لە هەژماری خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتی "X" نووسیویەتی: "دەبێت لوبنان بخرێتە ناو ئەو ئاگربەستەی کە لە رۆژهەڵاتی ناوەڕاست واشنتن و تاران پێی گەیشتوون، ئاماژەی بەوەش کرد، پەیوەندییەکی تەلەفۆنی لەگەڵ یوسف رەجی، هاوتا لوبنانییەکەی ئەنجامداوە و تێیدا پشتگیری ئیسپانیای بۆ سەروەری لوبنان دووپاتکردووەتەوە.

ئەلبارێز جەختیشی کردەوە، ئیسپانیا دژی ئەو هێرشانەیە کە لەلایەن حزبوڵڵای لوبنان و ئیسرائیلەوە دەکرێنە سەر هێزەکانی پارێزەری ئاشتی نەتەوە یەکگرتووەکان (یونێفیڵ) لە لوبنان و پشتگیری تەواوی ئەرکی ئەو هێزانە دەکەن.

لەلایەکی دیکەوە، جۆزێف عۆن، سەرۆک کۆماری لوبنان و نەواف سەلام، سەرۆک وەزیرانی ئەو وڵاتە، بە توندی سەرکۆنەی بەردەوامی هێرشەکانی ئیسرائیلیان بۆ سەر خاکی لوبنان کرد و بە پێشێلکارییەکی روونی یاسا نێودەوڵەتییەکان و مرۆییەکانیان وەسف کرد.

جۆزێف عۆن، ئاماژەی بەوە کرد، ئەم هێرشانە ئاڵەنگارییەکی ئاشکرای هەموو هەوڵە ناوچەیی و نێودەوڵەتییەکانە بۆ راگرتنی شەڕ و هێورکردنەوەی دۆخەکە.

ئەم لێدوانانەی ئیسپانیا و لوبنان لە کاتێکدایە، هێرشە ئاسمانییەکانی ئیسرائیل بۆ سەر ناوچە جیاجیاکانی لوبنان بەردەوامە و دەیان قوربانی لێکەوتووەتەوە.

ئەم رووداوانە دوای ئەوە دێن، دۆناڵد ترەمپ سەرۆکی ئەمریکا، شەوی 8ـی نیسان رایگەیاند، لەگەڵ ئێران گەیشتوونەتە رێککەوتن بۆ راگرتنی شەڕ بۆ ماوەی دوو هەفتە.