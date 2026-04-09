وەزارەتی دارایی کاتی دابەشکردنی مووچەی راگەیاند

پێش 30 خولەک

وەزارەتی دارایی و ئابووری رایگەیاند، مووچەی مانگی ئادار خرایە سەر هەژماری بانکی وەزارەتەکەیان و هەفتەی داهاتوو دەست بە دابەشکردنی دەکرێت.

وەزارەتی دارایی و ئابووری بڵاویکردووەتەوە، ئەمڕۆ پێنجشەممە، 09ـی نیسانی 2026، بڕی 957 ملیار و 122 ملیۆن دینار، وەک شایستەی مووچەی فەرمانبەران و مووچەخۆران بۆ مانگی ئادار (سێ) خرایە سەر هەژماری بانکی وەزارەتی دارایی و ئابووریی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە لقی هەولێری بانکی ناوەندیی عێراق.

وەزارەتەکە ئاماژەی بەوەش کردووە، بەهۆی ئەوەی پارەکە لە کۆتایی دەوامی فەرمی بانکی ناوەندیی عێراق خراوەتە سەر هەژماری بانکی وەزارەتەکەیان، وەرگرتنی پارە لە لقی هەولێری بانکی ناوەندی عێراق دەکەوێتە رۆژی یەکشەممە، 12ـی نیسان و راستەوخۆ هەمان رۆژ دوای وەرگرتنی پارەکە، دەست بەدابەشکردنی مووچە دەکرێت.