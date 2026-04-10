فەرهاد ئەترووشی: بەبێ تەوافوقی سیاسی کۆبوونەوەی پەرلەمان ناکرێت

فەرهاد ئەترووشی، جێگری سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق، بێبەریکردنی خۆی لە کارنامەی دانیشتنی سبەی شەممەی پەرلەمان راگەیاند، کە تایبەت کراوە بە هەڵبژاردنی سەرۆککۆمار و دەڵێت، بەبێ تەوافوقی نیشتمانی و سیاسی، ئەو کۆبوونەوەیە بەڕێوەناچێت.

ئەترووشی لە راگەیەندراوێکدا ئاماژەی بەوە کردووە، پۆستی سەرۆککۆمار هێمای یەکپارچەیی وڵات و پارێزەری دەستوورە، بۆیە ناکرێت بەبێ گەیشتن بە ڕێککەوتنێکی سیاسیی گشتگیر کە هەموو لایەنەکان تێیدا بەشدار بن، ئەو پڕۆسەیە تێپەڕێنرێت.

جێگری سەرۆکی پەرلەمان، کێشەیەکی دیکەی گەورەتری خستووەتە ڕوو کە پەیوەستە بە پێکهێنانی حکوومەت و دەڵێت: تاوەکو ئێستا لەسەر کاندیدی سەرۆکایەتی ئەنجومەنی وەزیران رێکنەکەوتووین، مافی خۆمانە بزانین کێ بۆ ئەو پۆستە کاندید دەکرێت و دەبێت رای راستەوخۆی خۆمان لەسەر ئەو کەسایەتییە هەبێت، چونکە گرنگترین پۆستە لە بەڕێوەبردنی دەوڵەتدا.

فەرهاد ئەترووشی داوای لە سەرجەم سەرکردە و لایەنە سیاسییەکان کردووە، لەبری پەنابردن بۆ "سیاسەتی سەپاندنی ئەمری واقع"، دەرفەت بدەن بە گفتوگۆی جدی و لێکتێگەیشتن، بۆ ئەوەی کاندیدێک بۆ سەرۆکایەتی کۆمار دیاری بکرێت کە جێگەی ڕەزامەندییەکی نیشتمانیی بەرفراوان بێت.

بڕیاریشە سبەی کاتژمێر 11 ـی پێشنیوەڕۆ پەرلەمانی عێراق بۆ هەڵبژاردنی سەرۆککۆمار کۆبێتەوە.