سلێمانی.. شانۆگەری "بریسکانەوە" نمایشکرا

پێش 57 خولەک

شانۆگەری "بریسکانەوە" کە لە دەرهێنانی رەهێن رێبوارە، لە سلێمانی لە هۆڵی کۆمەڵەی هونەرە جوانەکان نمایشکرا.

هەینی 10ی نیسانی 2026، رەهێن رێبوار، دەرهێنەری شانۆگەرییەکە، دەربارەی نمایشەکەیان بە کوردستان24ی گوت، "ئەو شانۆگەرییە لە وەرگێڕان و دەرهێنانی خۆمە، ژیوەر بەکر یاریدەدەری دەرهێنەرە، هەر یەکە لە، شەهریار شێرزاد، ژیوەر بەکر، ساڤیا سەلام، سان عەبەڕەش، یاد دارا، کاوان رەحمان، ئاڵێ ئاوارە، بڵند ئیبراهیم، کیژان حوسەینی، ئارۆ هاوسەر، رۆڵی سەرەکی تێدا دەگێڕن.

رەهێن رێبوار گوتیشی، "ئەو شانۆگەرییە باسی خێزانێک دەکات لەناو هۆتێلێک کە بۆ کارکردن لەوێ دەبن، سەرەتا شتەکان زۆر بە ئاسایی روودەدات، بەڵام دواتر بەهۆی شوێنی دروستکردنی ئەو هۆتێلە نەفرەتلێکراوە، بەهۆی ئەوەی پێشتر تاوانی مرۆڤخۆری تێدا کراوە، بۆیە ئەو خێزانە تووشی ئاڵنگاری و بارودۆخێکی دەروونی قورس دەبنەوە لەناو هۆتێلەکە."

ئەو دەرهێنەرە باس لە گرنگی نمایشکردنی ئەو شانۆگەرییە دەکات و دەڵێت، "وەکو یەکەمین ئەزموونی شانۆیی ترسناک لەتەواوی کوردستان و عێراق، بۆ یەکمجارە شانۆیی ترسناک لە شاری سلێمانی بەڕێوەدەچێت، بۆیە شانۆگەری ترسناک لە کوردستان هێشتا لە سەرەتای رێگایە، بەڵام بەهۆی کولتووری دەوڵەمەند و چیرۆکە نهێنییەکان، دەتوانێت ببێتە یەکێک لە گرنگترین و سەرنجڕاکێشترین جۆرەکانی شانۆ لە داهاتوودا."

ماوەی چەند رۆژێک بەردەوام دەبێت.