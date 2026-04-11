مەرجی چوارچێوەی هەماهەنگی بۆ یەكلاكردنەوەی كاندیدی سەرۆكوەزیران كشانەوەی مالیكی و سوودانیە

چوارچێوەی هەماهەنگی بۆ یەکلاکردنەوەی کاندیدی سەرۆکوەزیرانی نوێی عێراق لە کۆبوونەوەیەکی چڕوپڕدایە و بەپێی زانیارییەکانی سەرکردەیەکی ناو هاوپەیمانییەکە، کشانەوەی نووری مالیکی و محەممەد شیاع سوودانی مەرجی سەرەکییە بۆ رێککەوتن لەسەر کاندیدێکی نوێ کە تێیدا باسم بەدری وەک بەهێزترین چانس دەبینرێت.

شەممە 11ـی نیسانی 2026، عەبدولرەحمان جەزائیری سەركردە لە چوارچێوەی هەماهەنگی، بە كوردستان24ـی راگەیاند، لە كاتژمێر 14:00، چوارچێوەی هەماهەنگی لە كۆبوونەوەدایە بۆ گفتوگۆ لەبارەی كاندید بۆ پۆستی سەرۆكوەزیرانی عێراق، بڕیارە كاتژمێر حەوت كۆبوونەوەیەكی دیكە بكرێت، كۆتایی بەو پرسە بهێنرێت.

ئاماژەشی داوە، مەرجی یەكلاكردنەوەش كشانەوەی نووری مالیكی و محەممەد شیاع سوودانییە لە كاندیدبوون لەو پۆستە. جەزائیری دەشڵێت: هەر یەك لە حەیدەر عەبادی، حەمید شەتری و باسم بەدری كاندیدن بۆ ئەو پۆستە، بەڵام چانسی باسم بەدری لەهەموویان بەهێزترە.

هاوكات یاسر تەلال ئەندامی تیمی راگەیاندنی نووسینگەی نووری مالیكی؛ لەهەژماری خۆی لە تۆڕی كۆمەڵایەتی فەیسبووك نووسیوویەتی: لەسەر بەرپرسیاریەتی من، خەونی سوودانی بۆ خولی دووەم كۆتایی هات و تائێستا نووری مالیكی كاندیدە بۆ پۆستی سەرۆكی ئەنجوومەنی وەزیران.

تەلال دەشڵێت: عێراق سەرۆكوەزیرانێكی نوێ دەبێت و چوارچێوەی هەماهەنگی رێككەوتووە لەسەر بەردەوامبوون لەسەر شایستە دەستوورییەكان.

پەرلەمانی عێراق سەرۆككۆماری نوێ هەڵبژارد ، بەگوێرەی رێكارە دەستوورییەكانیش 15 رۆژ لەبەردەم سەرۆككۆماری نوێیە بۆئەوەی كەسێك بۆ پێكهێنانی كابینەی نوێی حكوومەت رابسپێردرێت.