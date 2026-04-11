هەولێر.. تاوەکوو ئێستا 24 هەزار و 776 سەگی بێلانە کۆکراونەتەوە

پێش 50 خولەک

بەڕێوەبەری شێڵتەری سەگە بێلانەکانی هەولێر رایگەیاند، رۆژانە 50 سەگی بێلانە لە رێگەی دوو تیمەوە کۆ دەکرێنەوە و دەبردرێنە شێڵتەر. گوتیشی: تاوەکوو ئێستا 24 هەزار و 776 سەگی بێلانە کۆکراونەتەوە.

شەممە، 11ـی نیسانی 2026، سامان سەلمان، بەرپرسی راگەیاندنی تەندروستیی هەولێر بە کوردستان 24ـی راگەیاند، رێژەی گەستنی هاووڵاتییان لە لایەن سەگی بێلانەوە، لە ساڵی 2025 بەراورد بە ساڵی 2024 زیاتر بووە.

بە گوێرەی ئەو ئامارانەی لە نەخۆشخانەی فریاکەوتنی رۆژئاوای هەولێر تۆمارکراون، لە ساڵی 2024، 628 حاڵەتی گەستنی سەگی بێلانە هەبووە، بەڵام لە ساڵی رابردوو 765 حاڵەت تۆمارکراون.

لە لای خۆیەوە حەسەن ئیسماعیل، بەڕێوەبەری شێڵتەری سەگە بێلانەکانی هەولێر گوتی: تاوەکوو ئێستا تەنیا لە سنووری سەنتەری هەولێر واتە بەبێ دەورووبەر، 24 هەزار و 776 سەگی بێلانە کۆکراونەتەوە، بەڵام گرفتی سەرەکیمان نەبوونی تیمە لە دەووربەری هەولێر.

هەروەها ئاماژەی بەوە دا، رۆژانە لە رێگری دوو تیمەوە 50 سەگی بێلانە کۆدەکرێنەوە.

ئاماری کۆکردنەوەیان لە ساڵی 2023 تاوەکو 2026، بەمشێوەیە بووە:

2023: چوار هەزار و 767.

2024: 7هەزار و 383.

2025: نۆ هەزار و 479.

2026: سێ هەزار و 147.