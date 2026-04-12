بەهۆی جەنگەوە کەرتی گەشتیاریی نەجەف و کەربەلا ئیفلیج بووە و %80ـی هۆتێلەکان داخراون
بەهۆی گرژی و ئاڵۆزییە ئەمنییەکانی ناوچەکە، کەرتی گەشتیاریی ئایینی لە شارەکانی نەجەف و کەربەلا پاشەکشەیەکی بەرچاوی بەخۆیەوە بینیوە، ئەم دۆخە کاریگەریی قورسی کردووەتە سەر جوڵەی گەشتیاران و بازاڕە ناوخۆییەکان، بەجۆرێک ئەو شەقامانەی پێشتر قەرەباڵغ بوون، ئێستا بێدەنگییان پێوە دیارە.
لە ماوەی 40 رۆژی رابردوودا، ناسەقامگیریی ئەمنی ناوچەکە، کاریگەریی تەواوی لەسەر کەرتی گەشتیاریی هەبووە، دەیان هۆتێل و ناوەندی بازرگانی داخراون و هەزاران کارمەندیش کارەکانیان لەدەستداوە، شارەکان لە وەرزی قازانجەوە گۆڕاون بۆ وەرزی زیانی یەک لەدوای یەک، لەم چوارچێوەیەدا، خاوەن هۆتێل و بازرگانەکان داوای دەستوەردانی بەپەلەی حکوومەت دەکەن بۆ رزگارکردنی کەرتەکە، بەتایبەت کە زیادبوونی کرێی کارەبا و باجەکان بووەتە بارگرانییەکی زیاتر لەسەر شانیان.
سائیب ئەبو غەنیم، سەرۆکی کۆمەڵەی هۆتێلەکانی نەجەف، ئاماژەی بەوە کردووە، ئاسایش مەرجی سەرەکیی گەشتیارییە و لە کاتی جەنگدا گەشتیار بوونی نامێنێت، راشیگەیاند، لە کۆی 250 هۆتێل لە نەجەف، زیاتر لە 80%یان داخراون، ئەمەش بووەتە هۆی زیانی ملیۆنان دۆلار و بێکاربوونی ژمارەیەکی زۆر لە کارمەندان.
لە لایەکی دیکەوە، حەیدەر حەنون ئەندامی کۆمەڵەی هۆتێلەکانی کەربەلا، دەڵێت، شارەکە زیاتر لە هەزار هۆتێلی تێدایە و زۆربەیان داخراون، چونکە هاتنی گەشتیارانی دەرەوە، بەتایبەت ئێرانییەکان کە زۆرینەی گەشتیاران پێکدەهێنن، وەستاوە، ئەو زیانی مانگانەی هەر هۆتێلێکی بە 20 هەزار بۆ 100 هەزار دۆلار خەمڵاندووە و هۆشداریشی داوە، بەهۆی زیادبوونی کرێی کارەباوە، ناتوانن تێچووەکان دابین بکەن.
لەم بارەیەوە، ئیسرا نەسراوی سەرۆکی لێژنەی گەشتیاری و شوێنەوار لە ئەنجوومەنی پارێزگای کەربەلا، دووپاتی کردەوە، تەنیا هۆتێلەکان زیانیان بەرنەکەوتووە، بەڵکو کۆمپانیاکانی گەشتیاری و چێشتخانە و بازاڕەکانیش تووشی وەستان هاتوون، نەسراوی گوتیشیی، بە توندی دژی زیادکردنی باج و کرێی کارەبان لەم بارودۆخە سەختەدا و هەوڵەکانیان لەگەڵ لایەنە پەیوەندیدارەکان لە بەغدا دەستپێکردووە بۆ هەڵوەشاندنەوەی ئەو بڕیارانە و پشتیوانیکردن لە کەرتی گەشتیاری.